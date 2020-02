Der Buchpreisträger liest

Norderstedt. Die Literatur war, wenn man so will, seine Rettung. In Heidelberg, wo Saša Stanišić Deutsch als Fremdsprache und Slawistik studierte, drohte ihm die Ausweisung in sein Herkunftsland Bosnien-Herzegowina.

Mit seiner Zugewandtheit und argumentativen Kraft überzeugte er die Sachbearbeiterin auf dem Amt, die bereits seine Papiere für die Ausweisung vorbereitete, dass Schriftsteller ein Beruf sei, der sich aus seiner Fächerkombination Deutsch und Slawistik ergebe.

Der Rest ist ein Stück der neueren deutschen Literaturgeschichte: Die Beamtin hatte ein Einsehen, Stanišić studierte danach am Leipziger Literaturinstitut und debütierte 2006 mit dem Roman „Wie der Soldat das Grammofon repariert“, 2014 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse für „Vor dem Fest“. 2019 dann der große Coup, der Deutsche Buchpreis für sein Werk „Herkunft“. Wie urteilte noch der Kritiker der Süddeutschen Zeitung über das Buch? „Nationalismus und Separatismus erschüttern Europa. Was tun? Vielleicht erst mal neue Heimatschriftsteller wie Saša Stanišić lesen.“

Geboren wurde der Heimatschriftsteller in Višegrad im ehemaligen Jugoslawien und heutigen Bosnien-Herzegowina. Stanišić kam mit seiner Familie als 14-jähriger nach Deutschland. Heute gehört er zu den erfolgreichsten Autoren seiner Generation. In „Herkunft“ behandelt er seine Lebensthemen Heimat, Erinnerungen und biografische Prägungen. Einfallsreich und vielschichtig verknüpft er seine eigene Geschichte mit der seiner bosnischen Großmutter.

Der Autor schreibt über seinen Roman: „Herkunft ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. Herkunft ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, Drina und Drachen. Herkunft ist traurig, weil Herkunft für mich auch zu tun hat mit dem, das gut war, aber nicht mehr zu haben ist.

Herkunft ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen sammle, verliert sie ihre. In Herkunft werden überwunden: Grenzzäune, das Prekäre und die Scham. Und gefunden: Stolz, Selbstbewusstsein und das Glück.“

