Boostedt. Für Schleswig-Holsteins erste Brot-Sommelière Janne Tackmann (28) ist Brot schlicht das spannendste Lebensmittel der Welt. Weil es so vielseitig ist. Etwa ihre persönliche Lieblingskombination: Roggenvollkornbrot mit Haselnüssen. „Ich liebe die Kombination aus knackigen gerösteten Nüsse mit der leichten Säure des Natursauerteigs“, sagt sie. Dazu passt ein cremiger Camembert mit frischen Feigen oder auch eine luftgetrocknete Salami.

Janne Tackmann ist die Tochter von Hans Jürgen Tackmann, der vor 33 Jahren die gleichnamige Bäckerei in Boostedt gründete und heute 28 Filialen betreibt. Dass die Ernährungswissenschaftlerin jetzt die erste Brot-Sommelière im Norden und von nur fünf in Deutschland ist, war harte Arbeit. Ein Jahr ließ sie sich an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim ausbilden, lernte Brotkulturen kennen, regionale Brotspezialitäten, Brotsorten aus anderen Ländern und Qualitätsfaktoren. Die Herstellung von Brot fasziniert die Bäckerin schon lange. „Brot ist so einfach. Die Zutaten werden zu einem Teig geknetet, geformt und zur Vollendung gebacken. Aber man kann so unglaublich viele unterschiedliche Produkte erhalten, wenn man nur kleine Stellschrauben verändert. Tauscht man einzelne Zutaten aus oder fügt Körner oder Nüsse hinzu, erhält man ein ganz neues und individuelles Produkt.“

20 Sorten Brot backt Tackmann jeden Tag in Boostedt. Die Brot-Sommelière im Familienunternehmen wird auf jede Sorte ein waches Auge haben.