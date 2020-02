Kaltenkirchen. Weil er „durch die Bedienung seines Mobiltelefons abgelenkt war“, soll der Fahrer (19) eines VW-Transporters am 16. Juli 2019 auf der Autobahn einen Kleinwagen gerammt haben. Der Fahrer des gegen die Leitplanke geschleuderten Renault Twingo erlag noch am Unfallort bei Kaltenkirchen seinen schweren Verletzungen. Am Donnerstag, 6. Februar, muss sich der damals leicht verletzte Fahrer des Transporters wegen fahrlässiger Tötung vor einem Jugendgericht in Neumünster verantworten.

Laut Staatsanwaltschaft war der Heranwachsende durch die Bedienung seines Handys und die Einbindung eines Headsets abgelenkt, als er mit bis zu 150 km/h auf der A 7 in Richtung Norden fuhr. Vor ihm auf der rechten Spur steuerte ein 49-Jähriger den Kleinwagen, der höchstens mit 110 km/h unterwegs war. Durch den Stoß gegen das Heck soll sich der Renault Twingo im Uhrzeigersinn gedreht haben. Laut Polizei flog der Pkw über die Außenschutzplanke und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen. Die Polizei hatte die Autobahn Richtung Norden für zwei Stunden voll gesperrt, damit Kfz-Sachverständige die Spuren sichern konnten. Die Polizei stellte die Unfallfahrzeuge sicher und beschlagnahmte den Führerschein des 19-Jährigen. Alkohol soll nicht im Spiel gewesen sein. Der Schaden wurde auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Laut einer Verkehrszählung des Automobilclubs „Mobil in Deutschland“ verstößt jeder 16. Fahrer gegen das Handyverbot am Steuer. Von 50.000 Autofahrern griffen 11,52 Prozent an einer roten Ampel zum Handy. 3,83 Prozent wurden auf der Autobahn als Handysünder ertappt, 3,42 Prozent auf Land- und Bundesstraßen, 5,10 Prozent im fließenden Stadtverkehr und 7,74 Prozent im Stau. Die Ablenkung durch das Smartphone am Steuer gilt seit Jahren als „Unfallursache Nummer eins“. Laut Statistik sterben jährlich mehr als 500 Menschen bei rund 100.000 Handy-Unfällen. Rund 25.000 Personen würden verletzt.