Kreis Segeberg. Drei Weltmarktführer gibt es im Kreis Segeberg: die Lanne GmbH in Kattendorf, MIE medical imaging electronics in Seth und WISKA Hoppmann in Kaltenkirchen. Erstmals haben die drei Industrie- und Handelskammern Lübeck, Kiel und Flensburg jene 33 Unternehmen gewürdigt, die auf ihrem Gebiet zu den erfolgreichsten Unternehmen mit dem höchsten Marktanteil auf dem Kontinent gehören.

So hat sich die erst 2014 gegründete Lanne GmbH mit ihrem Produkt „Tim Tanne“ unter Leitung von Ingmar Brandes und Jasper Müller zum europaweit führenden Online-Händler von Tannenbäumen entwickelt, der Tannenbäume in 23 Länder verschickt. MIE stellt mit 75 Mitarbeitern bei einem Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro große Gammakameras und Röntgen-Scanner her, die insbesondere für die medizinische Untersuchung von Pferden eingesetzt werden. Das 1981 gegründete Familienunternehmen wird von Thomas Kühl in zweiter Generation geleitet.

Und die Firma WISKA stellt in Kaltenkirchen „wasserdichte isolierstoffgekapselte Kabelarmaturen“ her, wie der Firmenname genau heißt. Das vor 100 Jahren in Hamburg gegründete Unternehmen vertreibt heute unter der Leitung von Tanja und Rainer Hoppmann vor allem Steckdosen für Kühlcontainer sowie Scheinwerfer und Videoüberwachungssysteme, die in der Handelsschifffahrt und auf Ölplattformen zum Einsatz kommen.

Die Weltmarktführer bereicherten das Bundesland und machten seine Wirtschaft so vielfältig wie einzigartig, heißt es dazu von der IHK. Der Kreis Segeberg sei ohnehin einer der wirtschaftlich stärksten Kreise in Schleswig-Holstein, wenn es um die Zahl der Beschäftigten und um Umsätze gehe, teilt Nicola Lucas, Marketing Managerin der IHK Lübeck, dazu mit. So gebe es hier 173 Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern, was der Höchstwert aller Kreise im nördlichsten Bundesland sei. Diese beschäftigen 16.300 Menschen (Platz 3 im Landesvergleich) und erwirtschaften rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr (Platz 2).

Alle 33 Weltmarktführer sind in der 160-seitigen Broschüre „Bestleistungen aus dem echten Norden: Weltmarkt- und Technologieführer im Porträt“ beschrieben. Diese kann auf der Homepage der IHK im Internet www.ihk-schleswig-holstein.de eingesehen und heruntergeladen werden.