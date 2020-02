Norderstedt. Der Ausbau der Dirt-Bike-Stecke und des Skaterparks am Garstedter Müllberg – das sind die Hauptwünsche der Norderstedter Jugendlichen für den Jugendsportpark rund um das ehemalige Müllberggelände an der Ecke Rathausallee/Oadby-and-Wigston-Straße. Dazu Felder für alle möglichen Ballspiele, ein Kletterbereich und eine Fläche mit multifunktionalen Sportgeräten, wie es sie beispielsweise im Stadtpark gibt.

Dieser Wunschzettel ist das Ergebnis, nachdem die Jugendlichen beim „Mikrofestival“ im September auf dem Gelände und weitere zwei Wochen lang online formuliert haben, wie sie sich ihren Freizeittreff in Norderstedt-Mitte vorstellen. Dass der Jugendsportpark kommt, ist klar. Das Gelände ist mit 40 Jahren nur zehn Jahre jünger als die Stadt Norderstedt und braucht dringend eine Frischzellenkur. Die Stadt will den Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie sich bewegen und trainieren, ihre körperlichen Grenzen ganz legal austesten aber auch zusammensitzen und reden können.

Die Stadt ist von der Resonanz auf die Mitmachaktionen begeistert und wertet die Teilnahme von 150 Mädchen und Jungen allein beim Ideenaustausch auf dem Gelände als Erfolg, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr.. Der Ausschuss wird das weitere Vorgehen festlegen – wobei die Jugendlichen auch geäußert haben, dass sie den Park gern mitgestalten würden.

Die meisten Ideen der Jugendlichen dürften Wirklichkeit werden. Jedenfalls eigen sie sich, so die Fachplaner, für die weitere Planung. Lediglich einzelne Anregungen wie ein Schwimmbad, eine Trampolin- oder Sporthalle, könnten nicht berücksichtigt werden, da geschlossene Räume nicht vorgesehen sind. Eine Motocross-Strecke oder Kartbahn seien wegen Lärm, Abgasen und wegen des Artenschutzes nicht realisierbar.

Jugendsportpark, Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, Do 6.2., 18.15, Rathaus