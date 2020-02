Henstedt-Ulzburg. Die Jazz Lips sind seit 50 Jahren auf der Bühne – und die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg gibt es ebenfalls seit 1970. Insofern hat das alljährliche Jazz-Fest in diesem Jahr einen ausgeprägten Jubiläumscharakter. Die Hamburger Jazzband hat sich dafür mit einem Special Guest verstärkt: Der Steel Drummer Gregory Boyd aus New Orleans ist in Henstedt-Ulzburg dabei. Gemeinsam mit den Lips wird er ein Programm mit Swing, Boogie, Blues, Caribbean Jazz, traditionellem und zeitgenössischem New Orleans Jazz bieten.

Der Sänger und Songschreiber Boyd war lange Zeit in New Orleans zu Hause und lebt heute in Aarhus, Dänemark. Seine Verbundenheit zur Geburtsstadt des Jazz drückt sich in der kraftvollen und authentischen Art aus, wie er neben Blues und Gospel auch die Musik des heutigen New Orleans präsentiert. In der Zeit mit den Neville Brothers und Ikonen wie Dr. John hat er sein eigenes musikalisches Statement geformt.

Als ausgebildeter Schlagzeuger hat er sich zu einem der innovativsten Steeldrummer entwickelt. Die Steeldrum wurde auf Trinidad erfunden, wo aus alten Ölfässern das Nationalinstrument entwickelt wurde. Gregory Boyd ist mit diesem Instrument und seinem eigenen Plattenlabel auch in der Pop und Dance Szene wiederzufinden und zählt neben Othello Molineaux und Rudy Smith zu den „Master Of The Steeldrums“.

Die Jazz Lips wurden 1970 von sieben Musikern in Hamburg gegründet. Noch heute sind zwei der Urgesteine - Günther Liebetruth (Klarinette/Gesang) und Wolf Delbrück (Piano) - dabei und führen mit den „Neuen“ – Thorsten Maass (Trompete), Hauke Strebel (Posaune/Gesang), Hendrik Tjeerdsma (Tuba), Ole Seimetz (Schlagzeug), Jörg Zschimmer (Banjo) – die musikalisch einzigartige Legende der Band fort.

13. Jazz-Fest, Fr, 7.2, 20.00, Bürgerhaus am Beckersberg, Karten 20/10 Euro, Vorverkauf: Buchhandlung Rahmer (04193/99 59 00), Raiffeisenbank Rhen (04193/90 96 42), Buchhandlung Fieland Kaltenkirchen (04191/95 86 00)