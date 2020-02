Norderstedt. Die Norderstedter Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf eine 21-jährige. Tatort war der Tarpenbek-Wanderweg an der Straße Am Tarpenufer in Norderstedt. Dort war die 21-Jährige am Sonntag gegen 6 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde, teilte die Polizei am Montag mit. „Sie kam hierdurch zu Fall und wehrte sich heftig“, sagte Polizeisprecherin Silke Westphal. Der männliche Täter habe ihr ein Apple I-Phone 8 aus der Hand gerissen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die 21-Jährige erlitt einen schweren Schock. Sie versuchte zunächst über eine Telefonzelle und kurz danach in einer Kneipe am Schmuggelstieg Hilfe zu holen, doch dazu war sie nicht in der Lage. „Daraufhin suchte sie ihr Elternhaus auf“, sagte die Polizeisprecherin. „Die Eltern verständigten die Polizei. Von der jungen Frau konnte die Polizei bisher keine Täterbeschreibung ermitteln.“ Die 21-Jährige war um 5.24 Uhr mit der U-Bahn von St. Pauli bis nach Norderstedt, Haltestelle U-Bahnhof Ochsenzoll gefahren und dort ausgestiegen. Hinweise an die Kriminalpolizei in Norderstedt unter Telefon 040/528060.