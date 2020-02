Kattendorf. „Utrekent hüüt“, „Ausgerechnet heute“, so lautet der Titel der Komödie von Horst van Delmen, die im Theater in Kattendorf ihre Uraufführung erlebte. Das Besondere: Autor Horst van Delmen, mit bürgerlichem Namen Sven W. Pehla, führte nicht nur die Regie, er hat das Stück auch speziell für den Theaterclub Kattendorf geschrieben. Ins Niederdeutsche übersetzt hat es Thomas Denker.

Die turbulente Komödie, die in einem Stundenhotel auf St. Pauli spielt, ist vor allem das, was eine Komödie sein sollte: lustig. Schon in den ersten Szenen branden Gelächter und Szenenapplaus auf. Dabei ist ein Todesfall zu beklagen. Ein Freier segnet nach dem Konsum einer Viagra-Pille das Zeitliche, doch die resolute Chefin des Etablissements Johanna Puffogel (Grit Feller) und die Neu-Prostituierte Pilar Estrevados (Nina Gerigk) wissen, was zu tun ist: Die Leiche muss verschwinden. Von nun an geht so ziemlich alles schief. Ein Nachbar beobachtet das Geschehen und ruft die Polizei. Zusätzlich wird eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes erwartet. Zur weiteren Erschwerung der Situation tragen eine Freundin der Puffmutter, ihre Tochter, die türkische Putzfrau Aische sowie Dieter Glosinski, als Dödel-Dieter bekannter Ex-Zuhälter, bei.

Ein gut aufgelegtes Ensemble, viel Wortwitz und Situationskomik sorgen für einen rundum unterhaltsamen Abend. Trotz aktueller Anspielungen auf den amtierenden türkischen Ministerpräsidenten oder die „Fridays for Future“-Bewegung erinnert das Stück an die Komödien vergangener Jahrzehnte. Nach der Premierenvorstellung mussten Schauspieler und Autor viele Hände begeisterter Zuschauer schütteln.