Bimöhlen. Auf den ersten Blick erinnert der Aktivstall Multitrail in Bimöhlen an ein kleines Dorf für Pferde. Was sofort auffällt, ist die Ruhe und entspannte Atmosphäre. Während einige Pferde zufrieden in der Morgensonne dösen, sind andere im Schritttempo auf dem Weg zur nächsten Futterraute. Stuten und Wallache leben getrennt von einander. Auf jeweils 7000 Quadratmeter großen Paddocks können sie sich 24 Stunden frei an der frischen Luft bewegen – oder sich in eine der überdachten, großzügigen Schlaf- und Ruhehallen zurückziehen. Es gibt einen separaten Solarium- und Waschbereich sowie einen Separationsbereich für ältere oder rangniedrigere Tiere. In den Sommermonaten stehen den Pferden als natürliche Futtergrundlage 16 Hektar grüne Weidefläche zur Verfügung.

Die Haltung der Tiere in einem Aktivstall ist für viele Pferdebesitzer noch ungewohnt. Der rege Zuspruch zeigt aber, dass Sönke Schulz und Tina Hirche sich vor vier Jahren für den richtigen Schritt entschieden haben. „Mit dem ganzheitlichen Konzept eines Aktivstalls wollten wir Pferdebesitzern etwas Neues bieten. In der Hoffnung, dass sie sogar weitere Anfahrtswege in Kauf nehmen würden“, sagt der 35 Jahre alte Agrarbetriebswirt.

Mit mittlerweile mehr als 40 Einstellern ist das Vorhaben vollends aufgegangen. Interessenten müssen sich zurzeit sogar in eine Warteliste eintragen. Die Pferdehalter kommen überwiegend aus Hamburg, Quickborn, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und der direkten Umgebung. Von der Anlage aus haben sie einen direkten und verkehrsfreien Zugang zum Segeberger Forst und somit zu dem größten verbundenen Reitwegenetz in Schleswig-Holstein.

Heuraufen und Tränken stehen immer zur Verfügung

Ein Aktivstall unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der herkömmlichen Haltung. Um Hunger und Durst zu stillen oder den Kontakt zu anderen Artgenossen zu suchen, müssen die Pferde aktiv werden. Mehrere große Heuraufen und Tränken auf dem abwechslungsreich gestalteten Gelände stehen ihnen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Den Zugang zu den weitläufig verteilten Kraftfutterstationen regelt dagegen ein computergesteuertes Lenksystem über einen am Halsband oder der Mähne der Tiere befestigten Transponder bis zu zwölfmal am Tag. Die Rationierung ist auf jedes Pferd individuell abgestimmt. Schulz: „Stoffwechselerkrankungen oder Störungen am Bewegungsapparat sind heutzutage immer häufiger auf Bewegungsarmut zurückzuführen.“ Um zu überprüfen, welche Strecken die Tiere innerhalb von 24 Stunden auf seiner Anlage zurücklegen, stattete er sie mit einem GPS-Sender aus. Das Ergebnis überraschte den gelernten Landwirt: „Manche Tiere kamen auf sechs, andere sogar auf 24 Kilometer am Tag.“

Hirche ist gebürtige Berlinerin, lernte später im schweizerischen Kirchberg das ländliche Leben kennen und lieben. In Bad Bramstedt absolvierte sie eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin. 2009 lernte sie Schulz kennen.

Mittlerweile als Paar blickten Hirche und Schulz vor vier Jahren, als sie auf dem auf Milchproduktion ausgerichteten Hof seiner Eltern lebten und stolze Eltern der damals dreijährigen Zwillinge Alexander und Lennart waren, in eine ungewisse Zukunft. „Mit der Milchwirtschaft ging es stetig bergab, also stellten wir uns die Frage, was wir aus unserem Leben machen wollen“, sagt der 35 Jahre alte Agrarbetriebswirt.

Sie kamen in Kontakt mit Thorsten Hinrichs von der Firma HIT-Aktivstall. Gemeinsam erarbeiteten sie ein Haltungskonzept, das auf die zur Verfügung stehenden Flächen perfekt zugeschnitten war. Das Konzept erfordert gleichfalls ein entsprechendes Management der Stallbetreiber: bei der Integration neuer Pferde, der Gruppenzusammensetzung, der Fütterung und bei Gesundheitsfragen. Hirche: „Neuankömmlinge gewöhnen wir in langsam steigenden Zeitintervallen an die Herde. Gleichzeitig trainieren wir sie, von selbst in die Schleuse der Kraftfutterstation zu gehen und das Einwegtor mit der Brust zu öffnen.“

Eine vergleichbare Freiheit wie die Pferde genießen auch deren Besitzer. Jeder besitzt einen Schlüssel zur Sattelkammer, kann zu jeder Tageszeit kommen und gehen. Einen geregelten Reitbetrieb gibt es auf der Anlage am Stellbrookmoor nicht. Dafür aber eine 20 x 40-Meter große Reithalle, einen nahe liegenden Reitplatz sowie ein Roundpen mit Unterflurbewässerung. Hirche: „Wenn ich morgens an der Weide stehe und pfeife und 20 Pferde kommen angaloppiert, empfinde ich einen Glücksmoment, den ich mir für kein Geld der Welt kaufen kann.“