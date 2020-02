Norderstedt. In schwarzem Glitzerhemd, enger Lederhose und Cowboystiefeln im Schlangenhautmuster betritt Heppo Steel die Bühne in der Moorbek-Passage und begrüßt sein Publikum: „Ich freue mich, dass ich kerngesund wieder bei euch sein kann“, grölt er. Seit genau 35 Jahren tritt der Norderstedter Sänger beim Oldiefrühschoppen auf. Im vergangenen Jahr ist der 77-Jährige krank geworden und musste kurzfristig absagen. Ob dies sein letzter Auftritt auf der Veranstaltung sein wird, lässt Heppo Steel, der im normalen Leben Heinrich Schilling heißt, offen.

Die Moorbek-Passage ist brechend voll. Einige Besucher treffen sich schon seit Jahren beim Oldiefrühschoppen, unter ihnen sind viele Altrocker in Lederhosen und Nietengürteln. Während die meisten mitwippen und zaghaft die Hüften schwingen, tanzt ein Mann direkt vor der Bühne ausgelassen zu den bekanntesten Rock-’n’-Roll-Songs der 50er- und 60er-Jahre. Auf der Vorderseite seiner Cappy steht „Elvis still alive“ –, und als würde der King leibhaftig vor ihm stehen, feiert er Heppo Steel. Dieser schmettert mit kräftiger Stimme „Blue Suede Shoes“.

Der Sänger wird begleitet von den in den 1950er-Jahren gegründeten Bats. Viele Bands, mit denen Steel in der Vergangenheit spielte, sind wegen Krankheit nicht einsatzfähig, andere Musiker sind im Ruhestand oder nicht mehr am Leben. „Wir werden älter“, gesteht Heppo Steel. Das hindert ihn jedoch nicht daran, gute Laune und Rock ’n’ Roll in der Passage zu verbreiten. Da macht es auch nichts, dass Steel kurzzeitig ein anderes Lied anstimmt, als seine Band spielt.

Heppo Steel und die Bats wechseln sich über vier Stunden mit Suzie & The Seniors ab. Nach je 45 Minuten übergibt Steel das Mikrofon – genießt es mit seinen fast 78 Jahren aber sichtlich, immer noch auf der Bühne zu stehen.