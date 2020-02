Kaltenkirchen . Die Stimmung im Bauverein Kaltenkirchen ist angespannt. Vergangene Woche ist in der Wohnungsbau-Genossenschaft, wie berichtet, ein Streit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand eskaliert. Der Aufsichtsrat, an dessen Spitze Johann Fuhlendorf steht, hat Vorstandsmitglied Martina Bennert freigestellt. Eine offizielle Stellungnahme gibt es vom Bauverein nicht. Nur so viel: „Frau Bennert ist nicht mehr für uns tätig.“

In den kommenden Tagen wird es nun wohl eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der endgültig über die Zukunft von Martina Bennert entschieden wird, denn die von Fuhlendorf verfügte Freistellung muss von der Versammlung bestätigt werden – oder eben auch nicht. Gegebenenfalls könnte Bennert also als Vorstandsmitglied im Amt bleiben. Andererseits könnte es für Fuhlendorf und die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats eng werden. Nach Informationen des Abendblatts ist eine Initiative geplant, um den Aufsichtsrat – oder einzelne Mitglieder – abzuwählen.

Zu den Hintergründen: Streitpunkt ist ein rund 6500 Quadratmeter großes Grundstück in Henstedt-Ulzburg. Laut einem Gutachten soll der Aufsichtsrat den Vorstand energisch dazu gedrängt haben, die Fläche des Blumengeschäfts Bade an der Hamburger Straße für 3,5 Millionen Euro zu kaufen. Hier will der Bauverein Wohnungen und Gewerbeobjekte errichten. Das Gesamtvolumen beträgt 24 Millionen Euro. Um das Projekt zu realisieren, hat der Aufsichtsratsvorsitzende Johann Fuhlendorf laut Gutachten zum Teil allein Kaufverhandlungen geführt – und damit seinen Kompetenzbereich unerlaubt überschritten.

Der Vorstand ist nach intensiven Prüfungen zu dem Entschluss gekommen, dass der Grundstückskauf zu risikoreich ist, heißt es in dem Gutachten. Im ungünstigsten Fall könnte er die Genossenschaft in die Insolvenz führen. Zudem sei die ausgehandelte Summe rund eine Million Euro zu hoch. Deshalb lehnte der Vorstand den Kauf ab – daraufhin wurde Martina Bennert freigestellt. Das zweite Vorstandsmitglied Christian Schwalger ist vorerst noch im Amt. Ihm wurde vom Aufsichtsrat ein kommissarisches Vorstandsmitglied zur Seite gestellt: Klaus Fock, Bauunternehmer in Kaltenkirchen. Fock wiederum ist Mitglied des Aufsichtsrates. Er kann nur als Vertretung das Vorstandsamt ausführen, da in der Satzung des Bauvereins festgehalten ist, dass Aufsichtsratsmitglieder erst zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt in den Vorstand bestellt werden können. Das Gutachten legt nahe, dass der Aufsichtsrat beabsichtigt, personelle Veränderungen im Bereich des Vorstands vorzunehmen, um die erforderliche Zustimmung zum Ankauf des Grundstücks zu erhalten. „Ich werde mich dazu nicht äußern“, sagt Johann Fuhlendorf auf Nachfrage des Abendblatts.

Innerhalb von 14 Tagen muss nun eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Die Mitglieder stimmen aufgrund des Streits zwischen Vorstand und Aufsichtsrat dann auch über das 24 Millionen Euro schwere Projekt ab. Sollte der Antrag keine Dreiviertelmehrheit bekommen, platzt der Deal.

Das Gutachten empfiehlt dem Aufsichtsrat, sein Handeln durch einen Dritten – etwa den Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen – überprüfen zu lassen. „Wir beobachten die Situation um den Bauverein mit Sorge. Wir hoffen, dass ein Weg gefunden wird, der für die Genossenschaft der beste ist“, sagt dessen Direktor Andreas Breitner. Der Verband sei bereit, eine Sonderprüfung vorzunehmen, er müsse aber von der Genossenschaft dazu aufgefordert werden.

Schon in den vergangenen Jahren hat es beim Bauverein immer wieder Probleme zwischen Aufsichtsrat und Vorstand gegeben. Die letzten drei Vorstandsmitglieder – Werner Iwanowski, Ingo Baller und Stefan Ellendt – mussten alle vorzeitig gehen.