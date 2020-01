Norderstedt. „Macht überall die Kerzen an, denkt auch an die, die uns schon vorausgegangen sind. Die Hoffnung wird jedem gewahr, die Zeit der Lichter ist wieder da. Bringt Wärme in diese kalte Welt mit Saitenspiel und Gesang, damit wir und unsere Kinder eine Zukunft haben – damit wir weiter auf unserer Mutter Erde leben können.“

Diese Botschaft trägt die „Musik in d‘ Lüchterkark“ hinaus in die Welt. Seit Jahren ist sie eine Kultveranstaltung von außergewöhnlicher musikalischer Vielfalt. Vom „A Christmas Carol“ über bekannte Arien aus Oper und Oratorium, vom Winterfolk aus Skandinavien und weihnachtlichen Volksliedern bis hin zu feuriger Flamencomusik – das alles gibt es bei den Konzerten zu hören – in der kommenden Woche auch in Norderstedt: Am Freitag, 7. Februar, gastiert „Musik in d‘ Lüchterkark“ mit den Folk-Ensembles Laway, Triangel und La Kejoca in der Garstedter Christuskirche.

Ein Meer von Kerzen erhellt dann von 19.30 Uhr stimmungsvoll die Kirche, in denen Folk-Musik auf Klassik und Gospel auf Popsongs treffen. Dazu sind Kirchenlieder und winterliche Songs von den Menschen zwischen Moor und Meer zu hören.

Die „Musik in d‘ Lüchterkark“ ist ein grenzübergreifendes Crossover-Projekt um die Friesenfolker der Gruppe Lawy, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Besondere Höhepunkte bringen Borkums singender Wattführer Albertus Akkermann, der Flamencogitarrist Manuel Bunger und die Global-Folker von La Kejoca mit ein.