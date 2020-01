Quickborn. Dieses Haus stemmt sich gegen den Zeitgeist. Obwohl Streamingdienste wie Netflix und Co. immer beliebter werden, wird das Beluga-Kino in Quickborn nun sogar erweitert und entwickelt sich immer mehr zu einem Großkino in der Region. Momentan arbeiten die beiden Betreiber Kai Bartels und Bernd Keichel am Ausbau ihrer Kinoplätze für bald bis zu 444 Besucher.

Das 1999 gegründete Lichtspielhaus erstreckt sich jetzt über die gesamte obere Etage auf 1400 Quadratmetern im Geschäftshaus an der Güttloh, wo bis Ostern die neuen Säle sechs und sieben mit 38 und 36 Plätzen entstehen. 300.000 Euro investieren die Betreiber in diese Erweiterung, an der sie seit drei Jahren planen. Weitere 50.000 Euro würden in zusätzliche Brandschutztechnik der anderen fünf Säle gesteckt, sagt Bartels.

Dabei ficht das zunehmende Konkurrenz-Angebot von TV-Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon-Prime auf heimischen Fernsehern die Absichten der Betreiber nicht an. Der Kinoboom hierzulande sei ungebrochen. Bundesweit seien im Jahr 2019 mit 110 Millionen Besuchern 14 Prozent mehr Menschen ins Kino gegangen. „Wir konnten die Besucherzahlen im Beluga sogar um 20 Prozent steigern“, freut sich Bartels über das Wachstum. Mit 130.000 Besuchern sei in Quickborn sogar ein neuer Besucherrekord erreicht worden.

Mit den beiden neuen, kleineren Sälen sollen sogenannte Arthouse-, Kunst- und Nischenfilme schneller und zu normalen Anfangszeiten dem interessierten Kinopublikum gezeigt werden, erklärt Bartels. Hier könnten französische Komödien, von der Kritik gelobte englische Kunstfilme oder Nischenstreifen wie Radtour-Dokumentationen quer durch Indien ihr Publikum finden, ohne dass Blockbuster wie die Marvel-Filme, Star Wars, Herr der Ringe oder Harry Potter darunter leiden müssten. Die drei großen Säle mit 72 bis 152 Plätzen wären dafür zu groß.