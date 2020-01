Kaltenkirchen. Im Bauverein Kaltenkirchen, einer Wohnungsbau-Genossenschaft mit 2300 Mitgliedern, ist ein erbitterter Streit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand über den Umgang mit einem potenziellen Großprojekt in Henstedt-Ulzburg entbrannt. Der Aufsichtsrat soll die Absetzung von Martina Bennert, einer von zwei Vorständen, veranlasst haben.

Es geht um die rund 6500 Quadratmeter große Fläche des Blumengeschäfts Bade, das nach Kisdorf umsiedeln will. Auf dem Areal im Bereich Hamburger Straße/Reumannstraße, also direkt in der Ulzburger Ortsmitte, will der Bauverein Wohnungen und Gewerbeobjekte bauen. Auch das Grundstück der alten Post könnte Bestandteil der Planung werden. Das Problem: Nach Informationen des Hamburger Abendblatts hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Bauvereins, Johann Fuhlendorf, der auch Vorstandsvorsitzender der Kaltenkirchener Bank ist, den Vorstand energisch gedrängt, das Projekt unbedingt zu realisieren. Offensichtlich hat Fuhlendorf Kaufverhandlungen zum Teil alleine geführt. Als möglicher Kaufpreis werden 3,5 Millionen Euro, also 533 Euro pro Quadratmeter genannt. Das gesamte Vorhaben hätte einen Umfang von bis zu 24 Millionen Euro. In einem Gutachten, das der Vorstand in Auftrag gab, weist dieser auf das seiner Meinung nach zu hohe Risiko des Projektes hin. Und zwar, weil es bisher kein Baurecht gibt, sondern lediglich Absichtserklärungen einiger Personen aus der Verwaltung und der Politik. Sollte das Projekt scheitern, etwa auch wegen unvorhersehbarer Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, könnte dies die Existenz der Genossenschaft und damit auch die Versorgung der Mitglieder gefährden. Außerdem sei der angesetzte Wert des Grundstückes viel zu hoch. Laut Bodenrichtwert des Kreises, so heißt es in dem Gutachten, liegt dieser bei nur 150 Euro pro Quadratmeter und mit Baurecht zwischen 300 und 400 Euro, sodass maximal ein Kaufpreis von 2,6 Millionen Euro aufgerufen werden dürfte.

Martina Bennert wurde als Vorstand des Bauvereins Kaltenkirchen abgesetzt.

Foto: BVK

Dass mit Martina Bennert ein Vorstandsmitglied abberufen wurde, ist laut Gutachten ohne sachliche Gründe geschehen. Das, wie offenbar geschehen, ein Aufsichtsratmitglied als Nachfolger bestellt werden solle, sei gemäß Satzung der Genossenschaft erst in zwei Jahren möglich. Zuvor soll der Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand geäußert haben, Mitglieder zu entlassen, sofern diese das Bade-Projekt und den Grundstückskauf nicht unterstützen würden. Laut Gutachten hätte Fuhlendorf als Vorsitzender des Aufsichtsrates keine Kaufverhandlungen führen dürfen.

Das Rechtsgutachten empfiehlt eine Mitgliederversammlung, auf der das Bauprojekt vorgestellt werden könnte. Empfohlen wird zudem, die Handlungen des Aufsichtsrates vom Innenministerium und dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen rechtlich prüfen zu lassen.

Martina Bennert wollte sich am Mittwoch zu den Vorgängen nicht äußern, Johann Fuhlendorf war für das Abendblatt nicht zu erreichen.