Henstedt-Ulzburg. Dieser Mann ist gelebte Geschichte. Akkurat stecken die Symbole auf dem Sakko der Uniform von Hans-Heinrich Schacht: das goldene Abzeichen für 70 Jahre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr, das Brandschutzabzeichen in Gold, das Feuerwehr-Ehrenkreuz, das Eiserne Kreuz des ehemaligen Soldaten, sogar ein Bundesverdienstkreuz von 1981 als Würdigung ehrenamtlicher Arbeit. Damals war Karl Carstens deutscher Bundespräsident.

Ganz frisch ist eine Sonderanfertigung, die dem 96-Jährigen am vergangenen Freitag von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote verliehen wurde (das Abendblatt berichtete) – Schacht ist seit nunmehr 80 Jahren Teil der Ulzburger Ortswehr, die es überhaupt erst seit 1907 gibt. „Wer Schacht sagt, der meint Feuerwehr, und das seit vielen Jahren schon, mit Übergang vom Vater auf den Sohn“, rezitiert seine Frau Greta (84). Auf irgendeiner der vielen Ehrungen habe es ihm zuliebe einmal einen solchen Vers gegeben, erinnert sie sich.

Schon sein Vater Emil war Wehrführer in Ulzburg

Schon Hans-Heinrichs Vater Emil war Anfang des 20. Jahrhunderts Wehrführer, sein Sohn Steffen (53) ist seit 1986 selbst Feuerwehrmann. Für die Familie ist das alles eine Selbstverständlichkeit. „Zur Feuerwehr zu gehen, war immer eine moralische Verpflichtung. Wer Eigentum hat, erwartet, dass andere in einer Notlage helfen – da gehört es dazu, auch den anderen zu helfen“, sagt Schacht. Gerade für Landwirte, wie sie es seit mehreren Generationen sind. In vielen Dörfern bilden Bauern das Fundament der Feuerwehr. Und je mehr kleine Höfe verschwinden, desto mehr könnte das auch ein Problem für den Brandschutz werden.

Der erste Tag von Hans-Heinrich Schacht als Feuerwehrmann war welthistorisch gesehen eine Zäsur. Am 1. September 1939 begann der Überfall des Deutschen Reichs auf Polen und damit der Zweite Weltkrieg. Drei Jahre später auch für Schacht, der in die Wehrmacht eingezogen wurde, an der Ostfront war, dort durch Granatsplitter verletzt wurde. Die Ulzburger Wehr war während des Krieges, als die alliierten Bombenangriffe auf Hamburg geflogen wurden, regelmäßig im Einsatz in der Hansestadt – das unter der Leitung von Emil Schacht. Oftmals blieb der Trupp tagelang weg, die Familien daheim bangten darum, ob alle Kameraden zurückkommen würden.

Nach dem Krieg ging das Leben auf dem Hof weiter. Und in der Ortswehr. Dort übernahm Hans-Heinrich Schacht 1959 die Leitung, 1974 wurde er dann Gemeindewehrführer. „Er hat uns immer rangenommen“, sagen Weggefährten. Die Mischung aus Kameradschaft und militärischer Organisation war ihm wichtig. „Die Feuerwehr ist kein Verein wie jeder andere“, sagt er. Das habe Innenminister Grote gut herübergebracht. Es gibt keine feste Zeiten für Training oder Treffen. Wenn die Sirene heult, geht es los, jede Minute zählt. Dass in einer Feuerwehr unterschiedlichste Charaktere zusammenkommen, ist da zweitrangig. Politische Diskussionen gelten als tabu. Was alle verbinden sollte? „Positiv durchgeknallt sein, mit Helfergen, bereit sein, auch die eigene Gesundheit zu gefährden, um anderen Menschen zu helfen“, sagt Schacht.

Einmal musste er jedoch ohnmächtig zusehen. Am 17. Juni 1972 brannte ausgerechnet der eigene Hof, damals noch im Bereich der Kreuzung Hamburger Straße/Kadener Chaussee, wo sich heute ein Penny-Markt befindet und daneben die AKN fährt. Diesen Einsatz leitete er nicht, es war eine ungeschriebene Regel für den Fall, dass ein Wehrführer selbst betroffen ist. Die Kripo fasste noch in der Nacht einen Brandstifter, es war ein Mann aus der Gemeinde, der als geistig verwirrt galt.

Beim Brand auf Hof Böde geriet er in große Gefahr

Den gefährlichsten Moment seiner Zeit als Feuerwehrmann erlebte Hans-Heinrich Schacht ebenso in den 70er-Jahren. Als der Hof Böde in Westerwohld in Flammen stand, brach er beim Löscheinsatz im Gebäudeinneren beinahe durch die Decke. Kein Wunder, dass er seinem Sohn Steffen später mit Nachdruck ans Herz legte: „Bleib’ besonnen. Es nützt nichts, wenn ein Kamerad drinnen bleibt.“

Die freiwillige Feuerwehr liegt ihm auch heute noch als Ehrenmitglied am Herzen, die jüngste Ehrung nahm er gerührt entgegen. „Weitblick und Selbstdisziplin“, das seien die beiden Dinge, die er am meisten mit seinem Vater verbinden würde, sagt Steffen Schacht. Und das sei auch das Geheimnis für fast ein Jahrhundert körperliche Gesundheit und Pflichtbewusstsein.