Henstedt-Ulzburg. In Dutzenden Filmen war der Schauspieler Kai Wiesinger (53) seit Anfang der 90er-Jahren zu sehen, darunter „Kleine Haie“, „Comedian Harmonists“ und „14 Tage lebenslänglich“. Seit 2015 spielt er gemeinsam mit seiner Ehefrau Bettina Zimmermann in der Comedy-Serie „Der Lack ist ab“. Mittlerweile sind fünf Staffeln auf Amazon Prime Video erschienen. In jeder Episode befindet sich das Paar Tom und Hanna in einer Alltagssituation, in der sie, ausgelöst durch eine Äußerung von Dritten, die von wechselnden Gastdarstellern gespielt werden, eine Diskussion beginnen. Übergeordnet geht es um den nicht immer einfachen Übergang in die zweite Lebenshälfte und die damit verbundene Kommunikation innerhalb einer Partnerschaft.

Der 1966 in Hannover geborene Kai Wiesinger, der mit seiner Frau und Schauspielkollegin und vier Kindern in Berlin wohnt, ist selbst für die Regie und seit der vierten Staffel auch für die Texte der Serie verantwortlich. Parallel dazu hat Wiesinger ein gleichnamiges Buch mit dem Untertitel „War’s das schon oder kommt noch was?“ veröffentlicht, aus dem er am Dienstag, 11. Februar, in der Gemeindebücherei Henstedt-Ulzburg lesen wird. Der Schauspieler, Regisseur, Autor und Synchronsprecher will offen und mit viel Selbstironie, Witz und Charme über alle Fragen sprechen, die einen Mann in der Mitte des Lebens bewegen, wenn die biologische Uhr merklich zu ticken beginnt und die ersten körperlichen Beschwerden auftreten.

Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr, Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro sind im Vorverkauf in der Gemeindebücherei an der Hamburger Straße 22a erhältlich, eine Abendkasse ist am 11. Februar nicht geplant.