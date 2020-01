Norderstedt. Insbesondere junge Familien träumen davon, ein eigenes Haus zu bauen. Doch bevor der Grundstein gelegt ist, stellen sich jede Menge Fragen: Was kostet das Projekt? Wie lässt es sich finanzieren? Und wer hilft überhaupt beim Bau des Hauses? Antworten geben die rund 80 Aussteller auf der Fachmesse „Rund ums Haus“ am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Februar, in der „TriBühne“ am Rathaus.

Bereits zum 24. Mal veranstalten die VR Bank in Holstein und die Stadt Norderstedt gemeinsam diese Messe. „Das ist schon bemerkenswert, wenn eine Messe fast die Hälfte der Stadtgeschichte begleitet hat“, sagt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Norderstedts Gründung jährt sich bereits zum 50. Mal.

Norderstedts neuer Baudezernent hält Vortrag

Nicht nur das Thema Bauen spielt am Wochenende eine Rolle, sondern auch das Wohnen, Sanieren und Finanzieren. Im Fokus stehen dabei nachhaltige und energieeffiziente Lösungen. Die Messebesucher haben – gebündelt an einem Ort – die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Aspekte der Bauwirtschaft zu informieren. Egal, ob sie ihr Bad umgestalten wollen oder auf der Suche nach individuellen Möbeln sind. „Rund ums Haus“ gibt auf einer Fläche von 1600 Quadratmetern einen guten Überblick über die Unternehmen aus der Region.

„Neubürger und Alteingesessene haben individuellen Bedarfe und Wünsche hinsichtlich der eigenen vier Wände. Die Messe spricht eine große Themenvielfalt an und bietet Orientierung“, sagt Roeder. Auch von der Stadt Norderstedt stehen Mitarbeiter aus dem Bereich Stadtplanung für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie präsentieren die aktuellen Planungen und Projekte in Norderstedt. Zudem informiert das Betriebsamt über Mülltrennung und die fachgerechte Müllentsorgung.

Auf dem Messeprogramm stehen zahlreiche Fachvorträge. Unter anderem wird Norderstedts neuer Baudezernent Christoph Magazowski am Sonntag um 11.30 Uhr einen Vortrag über Nachhaltigkeit halten. Die Stadtwerke Norderstedt präsentieren wie schon in den vergangenen Jahren einige Innovationen.

Da die Infomesse besonders junge Familien anspricht, wird eine Kinderbetreuung vom Jugendhaus Atrium angeboten. So haben Eltern die Möglichkeit, sich in Ruhe umzuschauen und zu informieren.

Messe „Rund ums Haus“, Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, „TriBühne“, in der Rathaus-Passage und auf dem Rathausmarkt, Rathausallee 50. Der Eintritt ist frei.