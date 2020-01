Norderstedt. Es klingt wie aus einem Psycho-Thriller entnommen: Andrea B. (alle Namen von der Redaktion geändert) schilderte vor dem Norderstedter Schöffengericht am ersten Prozesstag gegen den wegen Vergewaltigung angeklagten Gregor C. (32), wie der Angeklagte ihr über Monate nachstellte und sie schließlich Mitte November 2016 in Norderstedt auf einem einsamen Weg hinter einer Turnhalle vergewaltigte.

Kennengelernt hatte die 25 Jahre alte Norderstedterin, die auch als Nebenklägerin auftritt, den aus dem Kosovo stammenden Angeklagten im Frühjahr 2016 an einer Bushaltestelle in Norderstedt-Mitte, wo es nach Angaben von Andrea B. zu einem kurzen Blickkontakt gekommen sei. „Ich empfand ihn sofort als bedrohlich,“ sagte sie vor Gericht. In der Folgezeit habe sie den Angeklagten oft gesehen, mal am Bahnhof oder in dem Café in Norderstedt, in dem sie damals jobbte. Auch bei einem Bummel im Herold-Center sei der Angeklagte plötzlich aufgetaucht. Der Mann, so die 25-Jährige, habe stets „schnalzende Geräusche“ von sich gegeben. „Daran merkte ich immer, dass er wieder da ist, auch wenn ich ihn noch nicht sah,“ sagte B. unter Tränen.

Irgendwann habe Gregor C. die Nebenklägerin, die nach eigenen Angaben zu dem Zeitpunkt schön völlig verängstigt gewesen sei, gefragt, ob sie mit ihm einen Kaffee trinken wolle, was die Norderstedterin ablehnte. Da der Mann sie aber immer wieder im Café und an anderen Orten ansprach, gab die junge Frau dem Angeklagten dann aber ihre Handynummer. „Ich weiß, das war ein Riesenfehler, aber ich dachte, es hört dann auf“, so Andrea B.

Das Gegenteil war der Fall: Der in Hamburg lebende Angeklagte schrieb die junge Frau nun immer wieder an. Ab August 2016 fühlte sich Andrea B. dann zunehmend vom Angeklagten verfolgt und manches Mal, wenn sie zu Fuß vom Bahnhof aus nach Hause ging, auch bedrängt – dieses zunächst nur mit Worten. Im Oktober 2016 jedoch, so berichtete Andrea B., sei sie morgens um 5 Uhr von einem Discothekenbesuch gekommen, als der Angeklagte plötzlich aufgetaucht sei, ihr das Handy, mit dem sie mit einer Freundin telefonierte, entriss, sie festhielt, küsste und unter der Kleidung sowohl am Oberkörper als auch am Unterleib berührte. Sie habe sich losreißen und nach Hause laufen können, so B.

Vor zehn Jahren gab es bereits einen ähnlichen Vorfall

„Warum haben Sie sich nach diesem Vorfall nicht an die Polizei gewandt?“, fragte Amtsrichter Jan Willem Buchert die in Tränen aufgelöste junge Frau.

Sie habe mit der Polizei schlechte Erfahrungen gemacht, so Andrea B., die nach eigenen Angaben im Alter von 14 Jahren nach einem Besuch des Hamburger Doms gemeinsam mit einer Freundin von drei Männern ihrer Meinung nach mit KO-Tropfen handlungsunfähig gemacht worden sei. Bruchstückhaft erinnere sie sich daran, von den Männern unsittlich berührt worden zu sein. Auf der Polizeidienststelle habe sie dann Kommentare gehört wie: „Das war ja auch blöd von euch, mit den Männern mitzugehen.“ Von einer Strafverfolgung sei ihr abgeraten worden, da das doch nur eine extreme Belastung darstelle, berichtete die junge Frau.

So konnte diesmal auch die Mutter der Nebenklägerin ihre Tochter nicht überreden, sich der Polizei anzuvertrauen. Allerdings fuhr die Mutter ihre Tochter in der Folgezeit überall mit dem Auto hin. Andrea B. sagte aus, dass sie nicht mehr alleine vor die Tür gegangen sei; allerdings habe sie sich knapp zwei Wochen nach dem Vorfall vom Oktober Mitte November 2016 von einer Freundin zu einem Café-Besuch überreden lassen. Auf dem Nachhauseweg sei dann plötzlich wieder der Angeklagte neben ihr aufgetaucht und habe auf sie eingeredet: „Ich lass dich nicht nach Hause. Du kommst mit zu mir. Ich habe ein Geschenk für dich“, habe der Angeklagte zu Andrea B. gesagt, die in ihrer Not ihre Freundin angerufen habe. Doch auf diesmal habe der 32-Jährige ihr das Handy weggenommen.

Der Mann trat nach Schilderung der Nebenklägerin an diesem Tag in höchstem Maß aggressiv auf. Er habe sie erst an einen Baum gedrückt, geküsst und hinter eine Turnhalle gezerrt, wo es zu der Vergewaltigung gekommen sei. Als Stimmen zu hören waren, habe der Mann von ihr abgelassen. In größter Panik trat sie ihren Peiniger und konnte dann nach Hause fliehen, wo die Polizei und ihre Eltern warteten.

In der Folgezeit war Andrea B. nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage zu arbeiten oder zu lernen. Sie musste ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester unterbrechen und war ein Jahr lang krankgeschrieben, hatte Selbstmordgedanken und leide bis heute unter den Folgen der Taten.

Der Angeklagte, dem durch einen Dolmetscher jeder Satz übersetzt wurde, ließ über seinen Anwalt eine Erklärung abgeben, in der es heißt, dass Andrea B. ihn mehrmals in der Flüchtlingsunterkunft besucht habe, in der er damals wohnte. Auch habe es mehrfach einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen ihm und der 25-Jährigen gegeben. Eine Psychologin, die die junge Frau betreut, stufte hingegen, ebenso wie der vernehmende Polizeibeamte, die Schilderungen von B. als glaubhaft ein.

Die beste Freundin alarmierte schließlich die Polizei

Die damals beste Freundin von Andrea B., die nach ihren Angaben damals jeden Tag mit der Nebenklägerin unterwegs war, bestätigte im Zeugenstand, dass der Angeklagte stets dort auftauchte, wo sich die jungen Frauen aufhielten, ob in einem Café oder beim Einkaufsbummel. „Er war immer da und starrte wortlos zu uns herüber, was uns den Tag versaute,“ betonte die 23-Jährige.

Die Zeugin sagte aus, dass sie mit einem Bekannten im November 2016 die mutmaßliche Vergewaltigung in Teilen mit angehört habe, da der Angeklagte das Handy seines Opfers offensichtlich versehentlich eingeschaltet hatte. Die Zeugen erzählen davon, dass sie Andrea B. weinend sagen hörten: „Hör’ auf, fass mich nicht an, lass mich gehen!“ Die 23-Jährige hatte daraufhin die Polizei verständigt.

Die Mutter und der Stiefvater von Andrea B. berichteten, dass ihre Tochter in der Tatnacht völlig aufgelöst nach Hause gekommen sei. Sie habe geschrien und geweint, sodass der Stiefvater nach seiner Schilderung erst einmal alle Anwesenden, darunter zwei Polizisten, aus dem Zimmer geschickt und seine Tochter beruhigt habe. Obwohl ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen ihnen bestehe, habe Andrea B. ihren Eltern nichts von der Vergewaltigung erzählt. Sie habe lediglich gesagt, dass ihr wehgetan worden sei, so der Stiefvater.

Der Prozess wird am heutigen Mittwoch um 9.30 Uhr fortgesetzt.