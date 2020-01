Henstedt-Ulzburg. Einen Bürgermeisterkandidaten haben die Hen­stedt-Ulzburger Grünen trotz diverser Sondierungsgespräche letztlich nicht nominiert. Dafür nimmt der erst Anfang des vergangenen Jahres nach einer Abspaltung von der Wählergemeinschaft WHU gegründete Ortsverband schon jetzt die Kommunalwahl 2023 ins Visier. „Wir werden in den nächsten zwölf Monaten die möglichen Wahlkreise mit Kandidatinnen und Kandidaten besetzen, um schon jetzt als kompetente Ansprechpartner vor Ort präsent zu sein. Dazu werden wir die Mitgliederwerbung intensivieren“, sagte Ulf Klüver, gemeinsam mit Anja Hampel Ortschef, auf der Mitgliederversammlung der Partei im Bürgerhaus.

Knapp 20 neue Mitglieder haben die Grünen in der Großgemeinde binnen zwölf Monaten hinzubekommen, es gebe nun, so Klüver, 30 Aktive. Damit sei man bereits der zweitgrößte Ortsverband im Kreis Segeberg nach Norderstedt (80 Mitglieder). Das ist gleichbedeutend mit einem höheren Aufwand, weswegen der Vorstand nun erweitert worden ist. Uwe Köhlmann-Thater fungiert künftig als Geschäftsführer, ebenso neu gewählt wurden Susanne Bowenkamp und Jasmin Jürgens (Veranstaltungen) sowie Wolfram Zetzsche (Schulungen, Chronik). Für Finanzen zuständig sind Thorsten Möhrcken und Viktoria Möller.

Wie Ulf Klüver berichtete, entwickelt sich die Zusammenarbeit mit den Grünen in der Nachbarstadt Norderstedt sowie in der Gemeinde Tangstedt positiv. Die regionale Vernetzung soll aber noch weiter verbessert werden, bei dem nächsten Treffen für die Region sollen unter anderem auch Alveslohe und Quickborn dabei sein. Ebenso werden Neugründungen von Ortsverbänden der Grünen in der Stadt Kaltenkirchen sowie in den Gemeinden Oersdorf, Ellerau und Kisdorf vorbereitet.