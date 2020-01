Norderstedt. Niels Ole Jaap ist mit der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte sehr zufrieden. Es sei eine „beachtliche Performance“, die die Mitglieder der Wehr 2019 abgeliefert hätten, resümierte während der Jahreshauptversammlung Jaap, der erst im Dezember zum Wehrführer gewählt worden war, Als Erfolg wertete er unter anderem, dass „rund 700 neue Follower“ in den sozialen Medien neu hinzugewonnen werden konnten.

Nicht so glücklich ist der Wehrführer über die Entwicklung der Mitgliederzahl der Einsatzabteilung: Seit 2016 stehen mehr Abgänge den Neueintritten gegenüber. 60 Kameraden sind derzeit in der Ortswehr aktiv. „Die Erkältungswelle hat uns nicht verschont“, so Jaap, der vier neue Mitglieder am Abend aufnehmen konnte: Leon Neshat, Timo Braun, Maximilian Studt und Sven Hechenberger. Auch in diesem Jahr solle viel Zeit und Engagement in die Neumitgliederwerbung investiert werden. 70 Brandeinsätze und 61 Hilfeleistungen wurden 2019 gezählt, im voran gegangenen, sehr sturmreichen Jahr waren es insgesamt 194 Einsätze.

Willy Schippmann ist seit 60 Jahren in der Feuerwehr

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde im Beisein von Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und dem neuen Baudezernenten Christoph Magazowski Willy Schippmann ausgezeichnet. „Früher war alles anders und leichter als heute. Dennoch ist das Feuerwehrleben heute besser“, betonte er. Dreimal sei er als Feuerwehrmann vereidigt worden. Mit der Feuerwehr angefangen hat der 78 Jahre alte Witwer bereits 1960: „Da war die Wache noch da, wo heute der Busbahnhof ist.“ Es folgte ein Umzug zur Segebeger Chaussee und später zum Glashütter Damm. Nur wenige Meter vom Standort der heutigen Wache steht das alte Spritzenhaus. „Das habe ich gemauert“, erzählt Schippmann, der dafür bei der Versammlung geehrt wurde.

Für 40 Jahre im aktiven Dienst erhielt Torsten Wrage eine von Innenminister Hans-Joachim Grote unterschriebe Urkunde. „Er verkörpert, was manchmal fehlt: Er ist ein tausendprozentiger Vollbluthandwerker“, sagte Wehrführer Jaap.