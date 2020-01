Kreis Segeberg. Ich hänge. Unter der Decke. Und schwebe. Über dem Boden. Gemütlich schwinge ich, in einem Tuch sitzend, hin und her. Erst mal ankommen. Arme hoch. Einatmen. Arme runter. Ausatmen. „Dein Tuch trägt dich. Es hält dich“, sagt die Trainerin in ruhigem Ton.

Recht hat sie. Doch bis es dazu kommt, habe ich mich ganz schön abgemüht mit meinem grauen Lycra-Textil, das, am stabilen Stahlträger befestigt, von der Decke baumelt. Denn erst mal heißt es: Die Kanten des trapezförmigen, 3,70 Meter langen und 2,80 Meter breiten Gewebes übereinanderzulegen und sich dann hineinzusetzen. Mit beidem habe ich so meine Mühe, bevor es endlich bequem wird und ich mich in die Stunde schaukle.

Ann-Kathrin Foß ist Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödecker

Heute abend will ich im Bewegungszentrum Norderstedt bei Inhaberin Ann-Kathrin Foß, Physiotherapeutin, Pilates- und Flying-Pilates-Trainerin, lernen, wie ich im Schwebezustand mein Powerhouse trainiere. Das ist das Kraftzen­trum in der Körpermitte – zusammengesetzt aus Beckenboden, Korsettmuskel, Zwerchfell und dem vielspaltigem Muskel an der Wirbelsäule.

Neben mir schwingen noch sieben weitere Frauen mit – alle außer mir bereits im fortgeschrittenen Flying Pilates-Stadium. Also mutig voran. Jetzt gilt es, das Tuch auseinanderzuziehen und sich in die Rückenlage zu begeben. „Ist das entspannend“, murmle ich vor mich hin. „Von wegen“, antwortet Nicole neben mir. Sie weiß, wovon sie spricht. Seit rund eineinhalb Jahren trainiert die 48-Jährige schon im Schwebezustand ihr Krafthaus, um nach harter Arbeit belohnt zu werden mit einem besseren Körpergefühl.

Danach strebe ich auch und starte meine Bauchübungen in der Rückenlage. Seitwärts gedreht geht’s weiter mit den „Flying Side Kicks“. Eine von 64 Flying-Pilates-Übungen. Autsch, die Tuchkante zwackt am Oberschenkel. Ann-Kathrin Foß rückt sie zurecht und ermuntert: „Schenke dir ein Lächeln...“ Lächelnd lege ich die Hände hinter den Kopf, spanne den Po an und aktiviere mein Powerhouse. Immer gleichzeitig Beine und Oberkörper anheben und senken. Die schrägen Bauchmuskeln melden sich. Hallo, euch gibt es ja auch noch!

Gefragt sind Koordination, Gleichgewicht und Ganzkörperstabilität.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödecker

„Ihr seid spitze“, spornt uns Ann-Kathrin Foß motivierend an. Ihre Ausbildung zur Flying-Pilates-Trainerin hat die 35-Jährige übrigens bei der Erfinderin des neuen Fitnesstrends mit seinem funktionellen Training für Körper, Geist und Seele gemacht: Sonja Ehrlich. Während einer Aerial-Yoga-Stunde kam die Hamburgerin auf die Idee, auch die klassischen Pilates-Übungen ins Tuch zu bringen.

Während diese auf der Matte und damit auf einer größeren Unterstützungsfläche erfolgen, erhält das schwebende Training ein neues herausfordernderes Niveau. Die in beiden Fällen auf die tief liegenden, stabilisierenden Muskeln ausgerichteten Übungen werden noch intensiver. Denn: In fast allen Positionen muss das Gleichgewicht gehalten werden, um im Schwebezustand den Körper immer wieder neu zu stabilisieren.

Zum Schluss entspannen die Teilnehmerinnen wie in einem Kokon.

Foto: BIANCA BOEDEKER / Bödecker

Kopfüber stürze ich mich in die nächste Herausforderung: „Flying Hang“. Bei dieser soll die Adrenalinausschüttung am größten sein, die gesamte Wirbelsäule wird gestreckt und die Lendenwirbelsäule entlastet. Also Kopf unters Herz und hängen. „Wir können uns danach wach, gestärkt und voller Selbstvertrauen fühlen“, sagt die Trainerin. Das gilt vielleicht für die anderen. Für mich nicht. Mir ist total schlecht. „Hast du kurz vor der Stunde noch etwas gegessen?“, fragt mich Ann-Kathrin Foß. Habe ich. Klarer Anfängerfehler. Merke für das nächste Mal: zwei Stunden vorher nix mehr essen. Während ich erst mal eine Pause mache und mich im tiefen Ein- und Ausatmen übe, ist Nachbarin Nicole, die Beine ums Tuch geschlungen, völlig entspannt im Kopfüber-Modus.

Bei der Standwaage („Flying Scale“) bin auch ich wieder am Start: Mit beiden Händen greife ich das Tuch und beuge den Oberkörper so weit es geht nach vorn. Ein Bein strecke ich nach hinten und versuche, eine möglichst waagerechte Linie zwischen Bein und Oberkörper zu bilden. Um gezielt die Muskulatur am Po und an der Rückseite der Oberschenkel sowie Rumpf und Rücken zu kräftigen. Und gleichzeitig Koordination, Gleichgewicht und Ganzkörperstabilität zu fördern.

Die Stunde vergeht wie im Fluge. Gleich ist es geschafft. Zur Belohnung dürfen wir abschließend bei gedämpftem Licht und leiser Musik geschützt wie in einem Kokon in unserem Tuch liegen und einige Minuten entspannen.

Das war’s, mein Flying-Pilates-Debüt. Ich bin erschöpft, verschwitzt, aber auch entspannt und erholt. Bei dem einen Mal, so entscheide ich spontan, wird es nicht bleiben, und melde mich gleich zum Einsteigerkursus Mitte Februar an.

Beim „Flying Hang“ so übel versagt zu haben lasse ich nun mal nicht auf mir sitzen. So werde ich mich beim nächsten Mal erneut Herz über Kopf an diese Übung wagen. Um anschließend belohnt zu werden – mit dem prophezeiten Gefühl von Wachheit, Stärke und Selbstvertrauen.

www. bewegungszentrum.sh