Norderstedt. Die Musikstile sind gekommen und gegangen, aber Herr Schilling singt immer noch die Songs, die Chuck Berry vor 65 Jahren geschrieben hat. Warum auch nicht? Wenn er seine Lederhose anzieht, seinen Nietengürtel umbindet, das Hemd bis zum Brustbein aufknöpft und sich in seine Blue Suede Shoes zwängt, wird aus Heinrich Schilling im Handumdrehen Heppo Steel – und das finden sehr viele Leute immer noch schick.

Wenn er singt, gerät die Menschenmenge ins rhythmische Schwanken. Garantiert. Seit genau 35 Jahren tritt der Norderstedter Sänger in der Moorbek-Passage an der Rathausallee auf. Am Sonntag, 2. Februar, ist es wieder soweit: Oldiefrühschoppen von 11 bis 15 Uhr mit Heppo und den Special Guests Suzie & the Seniors.

Irgendwie hat Heinrich Schilling nicht nur die Musikstile überlebt, sondern auch viele seiner ehemaligen Musikerkollegen. Mit 77 Jahren steht er immer noch auf der Bühne und singt Rock ’n’ Roll, aber manche seiner alten Bandmitglieder können das nicht mehr. Die Bands, mit denen er in den vergangenen Jahren oft spielte, sind derzeit wegen Krankheit des Gitarristen nicht einsatzfähig, andere Musiker sind im Ruhestand oder Leben nicht mehr.

Musikfans erwartet eine interessante Konstellation

Beim Oldiefrühschoppen wird Heppo Steel deshalb von den Bats begleitet. Das ist eine Gruppe, die in der Hamburger Musikszene bekannt ist: Diese Band wurde bereits Ende der 1950er-Jahre gegründet, stand auf den Bühnen der bekannten Hamburger Musikclubs und hatte einige Jahre sogar bundesweiten Erfolg. Die Urmitglieder haben längst aufgeben müssen, aber der Name bürgt immer noch für Qualität. Heppo Steel und die Bats mit Curt Dabbert am Schlagzeug – für viele Musikfans eine interessante Konstellation.

Ob es Heppos letztes Konzert in der Moorbek-Passage sein wird? Möglicherweise. Aber so genau weiß der Sänger es selbst noch nicht. „Eigentlich hatte ich ja vor, Deutschlands dienstältester Rock-’n’-Roll-Sänger zu werden, aber...“ Aber: Auch mit seinen fast 78 Jahren ist Heinrich Schilling noch Chef von 15 Mitarbeitern in seinem Garten- und Landschaftsbauunternehmen – das kostet Kraft und Zeit. Für Bühnenaktivitäten bleibt da nicht mehr viel Spielraum. Hinzu kommt die stetig schwindende Zahl von möglichen Begleitmusikern. Immerhin träumt Heppo alias Heinrich noch von einer allerletzten Karriere: „Ein Programm mit alten und fetzigen deutschen Titeln, das wäre noch etwas.“ Mit 77? Vielleicht geht da ja doch noch was...

Am 2. Februar spielen Heppo Steel und die Bats im Wechsel mit Suzie & The Seniors, einer Gruppe, hinter der die Rock-’n’Roll-Band Franny and the Fireballs der Gebrüder Ralf und Knut Hartmann steckt. Ergänzt durch Sängerin Patricia Butt, der Tochter von Knut Hartmann, wird daraus ein flottes Schlager- und Beat-Quintett, dessen Repertoire aus Hits der 50er- und 60er-Jahre besteht. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft der Moorbek-Passage. Organisiert wird der Frühschoppen seit 2003 von der Event- und Marketingagentur atw Thomas Will.

Oldiefrühschoppen mit Heppo Steel & The Bats und Suzie & The Seniors am Sonntag, 2. Februar, in der Moorbek-Passage Norderstedt, Rathausallee 35-39, 11 bis 15 Uhr. Eintritt frei.