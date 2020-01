Norderstedt. Peter Reimann leitet den Heimatbund und hat ein Buch zum Stadtjubiläum geschrieben. Er hat schon alles rausgesucht und ordentlich auf den Tisch gelegt. Ein paar alte Jahrbücher, das Programm mit heimatkundlichen Ausfahrten, einen DIN-A4-Ordner mit historischen Fotos. Und natürlich das Jubiläums-Werk, vor ein paar Tagen erst aus der Druckerei gekommen. Als Peter Reimann den blauen Einband aufschlägt, riecht es leicht nach Druckerschwärze. Behutsam blättert der 80-Jährige durch die Seiten, zeigt auf ein paar Fotos und weist auf Details hin. Er kennt die Seiten nahezu auswendig. Fast ein Jahr lang hat er daran gearbeitet. Weil das Buch ein Herzensprojekt war.

Das Buch und Norderstedt! Aus diesem Grund war ihm sofort klar, dass es ein Buch zum Stadtjubiläum geben muss. „Und weil das niemand machen wollte, haben wir es kurzerhand selbst in die Hand genommen“, sagt Peter Reimann. Mit „wir“ meint er den Heimatbund Norderstedt, dessen Vorsitzender er ist. Seit fast 16 Jahren.

Wenn er heute daran denkt, dass alles mit einem Brief angefangen hat, muss er selbst noch manchmal lächeln. Seine Frau Christa, damals Mitglied im Heimatbund, hatte eine Einladung zur Jahreshauptversammlung bekommen, auf der ein neuer Schatzmeister gewählt werden sollte. „Ich war damals gerade in Rente und Christa schlug vor, dass ich das doch machen sollte“, sagt Reimann. So schwer kann das ja nicht sein, dachte er sich. Er, der fast sein ganzes Berufsleben lang bei Philips gearbeitet und immer viel mit Finanzen zu tun hatte. Er willigte ein, den Posten zu übernehmen - sofern sich kein anderer finden würde. Und es fand sich kein anderer. Reimann wurde Schatzmeister, überarbeitete veraltete Strukturen und modernisierte eingefahrene Prozesse.

Reimann, der Zahlenmensch, sorgte für Ordnung im Verein

Beim Geld muss Ordnung herrschen. Das war seine Devise, das hatte er von seinem Großvater gelernt und sein Leben lang beherzigt. Egal, ob es um sein eigenes Geld ging, um das Budget seines Arbeitgebers oder um die Vereinskasse. Aus diesem Grund schaute er von Anfang an genau hin – und sparte so bereits im ersten Jahr bei der Produktion des Jahresbuches fast 1000 Euro ein. „Bis dahin hatte man einfach jedes Jahr den gleichen Druckbetrieb genommen. Ich habe einfach nur ein paar Preise zum Vergleich eingeholt und festgestellt, dass andere viel günstiger waren“, sagt Reimann und zuckt die Achseln. Für ihn war das kein großes Ding, für die anderen schon. Ein Jahr später wählten sie ihn zum Vorsitzenden des Vereins.

Damals hatte der Verein 150 Mitglieder. Heute sind es 240. Heute kann sich Reimann ein Leben ohne den Heimatbund nicht mehr vorstellen. Drei bis vier Stunden investiert er in das Ehrenamt – täglich. „Manchmal glaube ich, das Amt werde ich erst wieder los, wenn ich auf dem Friedhof lande“, sagt er und lacht. Schon lange sucht er einen Nachfolger und findet keinen. Weil sich immer weniger Leute ehrenamtlich engagieren wollen, die Arbeit scheuen, meint er und deutet mit dem Kopf auf einen Umzugskarton in der Zimmerecke. Er ist voll mit historischen Dokumenten, die er durcharbeiten will. Aber bitte nicht falsch verstehen! Er liebt das, was er tut. Er braucht das. Als seine Frau Christa vor ein paar Jahren gestorben ist, hat ihm das Halt gegeben. „Wenn man eine Aufgabe hat, kann man nicht einfach aufgeben...“, sagt er, und der Rest des Satzes hängt in der Luft wie der Geruch des frisch gedruckten Buches. Einfach nur so rumsitzen, nee, das könnte er nicht. Dafür war er sein Leben lang zu aktiv, zu umtriebig. Das war schon während seiner Kindheit auf Wangerooge so, als er auf der vom Krieg zerstörten Insel den ganzen Tag in den Trümmern gespielt hat. Dann später, als er nach der Lehre als Elektrotechniker nach Bremen gezogen ist, bei Philips gearbeitet und abends noch Elektrotechnik studiert hat. Vier Jahre lang.

Stressabbau betreibt er auf dem Fahrradsattel

34 Leute haben mit ihm angefangen, nur acht davon haben den Abschluss geschafft. „War anstrengend, hat sich aber gelohnt“, sagt Reimann und erzählt, wie schnell er die Verantwortung für eine Montagegruppe mit 25 Mitarbeitern übertragen bekommen hat, wie er dann zuständig für die Materialbeschaffung wurde und schließlich die Organisation der Datenverarbeitung übernahm. Und wie er ein Jobangebot aus Hamburg bekam. „War nur einmal dort, dann stand die Entscheidung fest“, erinnert sich Reimann. Er hat es nie bereut.

Das Telefon klingelt. Reimann hört zu, nickt. Ja, hmm, das neue Jahresprogramm sei noch nicht fertig, aber in Arbeit. Er legt auf, macht sich eine Notiz. Es gibt viel zu tun. Reimann ist nicht nur Chef des Heimatbundes, sondern auch Vorsitzender im Beirat der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft und hat einen 450-Euro-Job für die Hausverwaltung. „Mach’ alles, was drinnen und draußen so anfällt“, sagt Reimann.

Seit 1972 wohnt er in Norderstedt. Zuerst an der Berliner Allee, dann seit 1978 an der Marommer Straße. „Wir haben uns damals bewusst für Norderstedt und gegen Hamburg entschieden – weil wir lieber am Stadtrand als mittendrinnen wohnen wollten“, so der 80-Jährige, der damals jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit nach Fuhlsbüttel gefahren ist. Wenn er einen besonders stressigen Tag hatte, ist er mit dem Rad zu den Landungsbrücken gefahren und von dort über Rissen nach Hause. 60 Kilometer pro Tour. Auf 7000 Kilometer ist er damals pro Jahr gekommen. Heute sind es noch 2700. Sein Auto lässt er meistens stehen.

Als der Heimatbund 2006 eine DVD über die Geschichte Norderstedt herausbrachte, hat er die bestellten Exemplare persönlich ausgeliefert – mit dem Rad. Das hat er sich für das Buch auch wieder vorgenommen. Nur bei größeren Bestellungen, ab 30 Exemplaren, geht das nicht mehr. Dann belädt er lieber seine Sackkarre und geht zu Fuß.

Das Buch „50 Jahre Norderstedt“ kostet 12,90 Euro. Es ist erhältlich unter heimatbund-norderstedt.de, unter 040/525 57 86, und in den Buchhandlungen der Stadt.

