Norderstedt. Die 221 Schüler der Offenen Ganztagsgrundschule Friedrichsgabe (OGGS) haben jetzt ein ganzes Haus zum Spielen, Toben und Lernen. In dem Gebäude an der Ostdeutschen Straße waren bis Anfang Januar Kita-Kinder untergebracht. Die sind jetzt in die umgebaute Kita Glockenheide umgezogen – und die Erst- bis Viertklässler der OGGS nahmen das Haus in Beschlag.

„Die Räume für die Nachmittagsbetreuung im Schulhaus platzten aus allen Nähten, daher sind wir sehr glücklich, die Spiel-, Sport- und Kreativangebote auf nun sieben großzügige Räumlichkeiten verteilen zu können“, sagt Yasser Elsokkary, Leiter der OGGS Friedrichsgabe. Die städtische Gesellschaft Bildung-Erziehung-Betreuung (BEB) startete den Ganztagsbetrieb in Friedrichsgabe 2012 mit 75 Kindern. Mittlerweile sind es 221 Mädchen und Jungen. „Auf die Erweiterung des Platzangebotes mussten wir sechs lange Jahre warten, aber es hat sich gelohnt“, sagt BEB-Geschäftsführerin Elke Kölln-Möckelmann. Jetzt sucht die OGGS dringend neue Mitarbeiter für die Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung der Grundschüler. Eine abgeschlossene Berufsausbildung wird vorausgesetzt, eine pädagogische Ausbildung ist nicht erforderlich.