Kreis Segeberg. Robert, der gelernte Bau- und Kunstschlosser, ist in der Nazizeit ein Widerstandskämpfer, ein junger Kommunist, der wegen Vorbereitung des Hochverrats im Konzen­trationslager Dachau landet und anschließend als vorbestrafter Zuchthäusler in die Strafdivision 999 versetzt wird. Gertrud widmet ihre ganze Kraft dem NS-Staat und dient ihm als Arbeitsdienstfunktionärin praktisch an vorderster Front. Sie wird Leiterin eines Reichsarbeitsdienstes.

Zwei Lebensläufe mit diametral entgegengesetzter Haltung gegenüber der Ideologie des Nationalsozialismus. Und doch erfüllt beide eine tiefe Liebe: Sie schließen nach dem Krieg den Bund fürs Leben.

Weber will ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen

Eine ungewöhnliche Geschichte, die Jürgen R. Weber (65) im Gedenken an seine Eltern Gertrud und Robert zu einem Buch verarbeitet hat: „... aber er kommt nur zu den Geduldigen“ ist eine Lebensgeschichte von Widerstand, Mitläufertum und der großen Liebe. Der frühere stellvertretende Leiter der Volkshochschule Bad Segeberg, promovierter Sinologe, Germanist und Musikwissenschaftler aus Neuengörs, will mit seinem Buch aber auch ein Zeichen gegen den aufkeimenden Rechtsextremismus in der Gesellschaft setzen. Er will aufzeigen, „wie kurz der Weg von der Verbrennung von Büchern bis zur Verbrennung von Menschen ist.“

Jürgen R. Weber schildert die Liebes- und Lebensgeschichte seiner Eltern im Wesentlichen anhand von Briefen, die Robert aus der Haftzeit in Ansbach, aus dem KZ Dachau und dann während seiner Zeit in der Strafdivision 999 geschrieben hat. Für die Zeit nach 1945 liegt ein Briefwechsel zwischen Robert und Gertrud über ein halbes Jahr vor, der notwendig wurde, weil Robert für sechs Monate zur Ausbildung an die Karl-Marx-Hochschule nach Berlin gegangen war. „Dieser Briefwechsel dokumentiert eine bemerkenswerte Liebesgeschichte, deren Formulierungen literarische Qualitäten hat“, sagt Weber. Der Titel des Buches stammt übrigens aus einem Gedicht von Rilke. Laut Jürgen R. Weber war es das Lieblingszitat seiner Mutter.

Weil die Lebens- und Liebesgeschichte von Gertrud und Robert so ungewöhnlich ist und sie gegenüber der damaligen Gesellschaft, Familie und Freunden kaum zu erklären war, spricht sie einen breiten Leserkreis an und geht über familiäres Interesse weit hinaus. Die Liebe hält übrigens ein ganzes Leben: Robert, geboren 1913, verstirbt 1991, Gertrud, geboren 1923, im Jahre 2000.

Jürgen R. Weber liest am Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung am Markt in Bad Segeberg, Am Markt 1, aus seinem Buch (6 Euro).

Jürgen R. Weber: „...aber er kommt nur zu den Geduldigen“. Erschienen bei Books on Demand, 12 Euro, ISBN 9783750430600.