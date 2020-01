Im Sommer stand der Rassegeflügelzuchtverein wegen geringer Mitgliederzahlen kurz vor seiner Auflösung. „Da die Anlage aber einmalig in ganz Schleswig-Holstein ist, musste etwas passieren“, sagt Vorstandsmitglied Bärbel Schwarz. Also wurde erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Heute sind in dem Verein wieder 18 Kleintierzüchter aktiv, die viele vom Aussterben bedrohte Tierarten auf dem ein Hektar großen Gelände halten. Zu den tierischen Bewohnern zählen Vorwerkhühner, Kampfhühner, Mufflons, Tauben, Ziegen und sogar ein weißer Pfau. Das zwei und vierbeinige Angebot kommt auch bei den „Wölfen“ sehr gut an. Diese Kindergartengruppe besucht die Tiere jeden Freitag und hilft beim Füttern der Hühner. „Da sich die Ausrichtung des Vereins verändert hat, wollen wir uns in ,Kleine Arche Wahlstedt’ umbenennen“, so Schwarz.

Foto: Patrick Schwager / Schwager