Norderstedt. Am Mittwoch und Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.30 und 8.30 Uhr, wurden in Norderstedt insgesamt drei Wohnmobile gestohlen. Die weißen Fahrzeuge der Marke Fiat, Typ Weinsberg, standen auf dem Firmengelände eines Wohnmobilhändlers an der Segeberger Chaussee. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude verschafft und die Schlüssel entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Wohnmobile geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/52 80 60 bei der Polizei zu melden.