Sievershütten. Am Mittwochabend verletzten sich bei Sievershütten zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Segeberg fuhr gegen 21 Uhr mit einem BMW auf der Kirchstraße von Sievershütten in Richtung Oering. Ihm kam ein 34-Jähriger aus Niedersachsen in einem Peugeot entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Peugeot in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem BMW kam. Der 34-Jährige erlitt schwere, der 21-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr nahm ausgelaufenes Öl auf.