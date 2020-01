Norderstedt. Die beiden Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato, die unter dem Namen Tenöre4you auftreten und einem großen Publikum bereits von zahlreichen Fernsehauftritten bekannt sein dürften, gastieren in Norderstedt. Für Freitag, 24. Januar, laden die Sänger zum Mitsingkonzert in die Friedrichsgaber Johannes-Kirche ein. Di Napoli und Pato werden im Gotteshaus an der Bahnhofstraße von 19.30 Uhr an ein nach eigenen Worten „spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen“ präsentieren.

Bekannt sind die beiden Tenöre dafür, dass sie in ihren Konzerten Lieder in perfekter Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang zu Gehör bringen. Zum Repertoire gehören Songs wie „You Raise Me Up“, „Volare“, „Marina“, My Way“, „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, „Titanic“, „Time To Say Goodbye“ und viele mehr. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Texte über eine große Leinwand angezeigt.

Die Tenöre4you arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita Alexandra Hofmann und dem Filmorchester Babelsberg.

Toni Di Napolis Spezialität ist es, mit großer Selbstverständlichkeit zwischen den verschiedenen Musikstilen zu wechseln. Er kann unter anderem bereits auf Soloauftritte beim Film-Festival in Venedig und der Toscana-Operngala zurückblicken.

Pietro Pato überzeugt vor allem mit seiner angenehm warmen, weichen Stimme, die für die Interpretation von Welthits der Popmusik besonders gut geeignet ist.