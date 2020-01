Norderstedt. Die Stadt Norderstedt verschenkt in diesem Jahr, zum neunten Mal in Folge, Bäume im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro an die Bürgerinnen und Bürger. Dadurch soll der Bestand an wertvollen Bäumen im Stadtgebiet erhöht werden.

Wer einen Baum aus der Baum-Schenk-Aktion 2020 erhalten möchte, muss sich beim Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr der Stadt Norderstedt bewerben. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die entweder auf ihrem eigenen Grundstück oder auf dem Grundstück ihrer Vermieter (mit deren schriftlicher Zustimmung) in Norderstedt einen Baum pflanzen sowie dauerhaft pflegen und erhalten wollen. Berücksichtigt werden die Bewerbungen in der Reihenfolge ihres Eingangs.

Schriftliche Bewerbungen per E-Mail bis zum 21. Februar 2020

Die Stadt verschenkt verschiedene Arten heimischer, ökologisch wertvoller, klein- bis mittelkroniger Laubbäume und hochstämmige Obstbäume beliebter regionaler Apfelsorten, Birnen- und Kirschensorten sowie eine Zwetschgensorte. Auf der Internetseite der Stadt (www.norderstedt.de) sind unter der Rubrik „Leben und Wohnen“/Stichwortsuche nach „Baumschenkung“ weitere Informationen aufgeführt. Die Bäume mit einem Stammumfang von zehn bis zwölf Zentimetern mit Ballen oder im Container werden an einem Wochenende zwischen Mitte März und Mitte April zur Abholung von der Stadt Norderstedt bereitgestellt.

Die Bewerbungen für einen Baum je Haushalt/Grundstück können schriftlich bis zum 21. Februar 2020 eingereicht werden: vorzugsweise per E-Mail an Gruenplanung@norderstedt.de oder schriftlich an die Stadt Norderstedt, Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Baumschenkung, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt.

Wer einen Baum geschenkt bekommt, wird rechtzeitig über den Abholtermin und den Ausgabeort informiert. Ansprechpartner im Rathaus ist Uwe Reher, Uwe.Reher@Norderstedt.de.