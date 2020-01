Rickling. Auf der Daldorfer Straße in Rickling kam es am Sonnabend außerhalb der Ortschaft zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 51-Jähriger schwer verletzte. Der Mann war kurz nach 17 Uhr aus Richtung Rickling kommend zu Fuß auf der Kreisstraße unterwegs und lief bei Dunkelheit auf der linken Fahrspur. Eine 49-Jährige aus Rickling befuhr die K 39 zur selben Zeit in entgegengesetzter Richtung. Kurz hinter Kuhlen kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem BMW der Ricklingerin. Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten in eine Lübecker Klinik, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von zirka 2000 Euro.