Kreis Segeberg. Ein 52 Jahre alter Segeberger hat sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 in Richtung Lübeck schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem BMW in Höhe Mönkhagen rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen führt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg.