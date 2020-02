Norderstedt. „Kinder schauen aus ihren Wohnungen auf die gegenüberliegende weiterführende Schule. Besuchen dürfen sie sie in Norderstedt aber nicht“, sagt Michael Stange. Der Norderstedter Vater wollte für seine Tochter Anna einen Platz an der beliebten Willy-Brandt-Schule vor Gericht erstreiten. Die Schule liegt nur kaum einen Kilometer entfernt vom Wohnort der Familie. Die Stadt wies das Kind aber der 3,3 Kilometer entfernten Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe zu. Familie Stange findet das widersinnig. Doch sowohl das Verwaltungsgericht wie auch das Oberverwaltungsgericht wiesen die Klage auf einen Platz für Anna an der wohnortnahen Schule ab. Der Schulweg sei zumutbar, die gängige Verteilungspraxis in Norderstedt rechtmäßig.

Kurze Schulwege fördern die Verwurzelung im Stadtteil, sagen die Eltern

In der Stadt spielt es bei der Vergabe der Plätze an den weiterführenden Schulen keine Rolle, wie weit der Weg zur Schule ist. „Das sollten die Eltern wissen, die ihre Kinder im Februar für die fünften Klassen anmelden“, sagt Stange, der auf Hamburg verweist, wo der Schulweg ein Kriterium bei der Platzvergabe ist. Warum die Entfernung in Norderstedt nicht berücksichtigt wird, ist für Stange unverständlich: „Kurze Schulwege fördern Kindeswohl und die Verwurzelung im Stadtteil. Das jedenfalls steht im Norderstedter Schulentwicklungsplan. Dieser Gedanke wird aber leider der Verwaltungsökonomie bei der Schulzuweisung untergeordnet“, sagt der Norderstedter.

3,3 Kilometer Schulweg sind jedem Kind zuzumuten, sagen die Gerichte

Durch den Verzicht auf feste Einzugsbereiche, kann die Schulverwaltung im Rathaus die Kinder auf alle weiterführenden Schulen der gewünschten Schulform (Gemeinschaftsschule oder Gymnasium) verteilen, wenn die Kapazitäten der Wunschschulen erschöpft sind. So wurden in der Vergangenheit beispielsweise die Klassen an der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark aufgefüllt. Die Schulen können durch die flexible Regelung erhalten bleiben und müssen nicht wegen zu geringer Anmeldezahlen geschlossen werden. „Diese Praxis ist im übrigen auch durch das Schulgesetz gedeckt, um Schulstandorte zu sichern“, sagt Segebergs Schulrat Odert Schwarz.

Annas Eltern hatten einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch angegeben. Bei fast allen weiterführenden Schulen waren 2019 die Aufnahmekapazitäten erschöpft. „Daher wurden die Plätze verlost. Verloren Kinder in der Lotterie bei der erstgewünschten Schule, erübrigte sich der Zweitwunsch, weil die dortigen Losverfahren gleichzeitig stattfanden und abgeschlossen waren“, sagt Stange.

Konnte auch die Drittwunsch-Schule keine Kinder mehr aufnehmen, wurden die verbliebenen Schüler zugewiesen – für Anna blieb nur die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe. Das Oberverwaltungsgericht urteilte, die Wegstrecke sei als wohnortnah einzustufen.

Zudem wiesen die Richter darauf hin, dass die Festlegung von Schuleinzugsbereichen eine Kann-Bestimmung im Schulgesetz von Schleswig-Holstein sei. Wenn das Schulamt Segeberg als Schulaufsichtsbehörde darauf verzichtet, sei das in Ordnung. „Die weiterführenden Schulen sind in Norderstedt so gut verteilt, dass die Schulwege gut zu bewältigen sind“, sagt der Schulrat.

Härtefallregelungen sind nur für echte Härtefälle vorgesehen

Die Stanges versuchten, über die Härtefall-Klausel einen Platz für ihre Tochter an der Willy-Brandt-Schule zu bekommen – sie leide an einer Erkrankung der Atemwege. Müsse sie in der kalten Jahreszeit weite Wege zurücklegen oder an einer Bushaltestelle warten, könne sich der gesundheitliche Zustand verschlechtern. Doch das Verwaltungsgericht hielt eine Härtefall-Regelung für unzutreffend. Bei einer anderen Auffassung würde damit die Schulweglänge zum Kriterium und die gängige und für einwandfrei erklärte Praxis in Norderstedt aufgehoben.

Die Härtefall-Klausel steht ganz oben auf der Liste der Auswahlkriterien, die, so Schwarz, jede Schule für sich festlege. Es folgt bei der Willy-Brandt-Schule die Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die das Schulamt der Schule zuweist. Nächste Priorität ist ein Geschwisterkind an der Schule und dann, im von der Schulkonferenz beschlossenen Kriterienkatalog, eine ausgewogene Leistungsstruktur. So sollen an der Willy-Brandt-Schule 20 Prozent Kinder mit „besonderen Leistungsstärken bei überfachlichen Kompetenzen“ aufgenommen werden. Letzte freie Plätze würden im Losverfahren vergeben.

Annas Eltern haben sich gegen Norderstedt und dafür entschieden, ihre Tochter an einer Hamburger Schule anzumelden. Dort sei sie „sehr glücklich“.