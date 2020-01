Kaltenkirchen. Die bei einem Feuerwehreinsatz kurz vor Weihnachten gestohlene Geldbörse (wir berichteten) ist seit wenigen Tagen wieder da. „Bereits am Neujahrstag war mein 15-jähriger Sohn nach dem Ausschlafen gegen 14 Uhr nach draußen gegangen. Dann sah er das aufgeklappte, an der Hausecke liegende Portemonnaie und einige Kassenzettel“, berichtet Feuerwehrmann Arno Schwabbauer (48).

Trotz installierter Überwachungskameras vor der Haustür fehlt vom Täter weiterhin jede Spur: „Vermutlich hat es jemand dahin geworfen. Einmal sieht man auf den Bildern Staub aufwirbeln“, so Schwabbauer. Da der öffentliche Bereich auf den Aufzeichnungen bewusst nicht zu sehen ist, bleiben der mutmaßliche Täter und auch die Person, die es nun zurückgegeben hat, im Verborgenen. Irgendwann nach Mitternacht, also zwischen Silvester und Neujahr, muss jemand die Geldbörse dem rechtmäßigen Besitzer auf diese Art „zugestellt“ haben.

Von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk will Schwabbauer zwar nicht sprechen, wohl aber seine Freude zum Ausdruck bringen: „Es wären sonst noch mehr Geld und Zeit für die Behördengänge draufgegangen, um die Papiere neu zu bekommen. So ist es gut, dass es wieder da ist und ich mir zumindest diese Laufereien spare.“ Die bereits gesperrten Bankkarten, die sich noch im Portemonnaie befanden, sind nun natürlich wertlos – neue sind bereits bestellt.

Kleiner Wehmutstropfen: Die 120 Euro Bargeld sind nicht mehr enthalten gewesen. Schwabbauer sieht es dennoch ziemlich gelassen, fragt sich aber: „Ob es sich lohnt, für so ein paar läppische Euro so ein Risiko einzugehen, entdeckt zu werden – hätte das sein müssen?“

Während eines schwierigen Einsatzes in Kaltenkirchen – eine Leichen- und Gefahrstoffbergung – am 19. Dezember hatte sich der ehrenamtliche Feuerwehrmann eine besondere Schutzkleidung angezogen und seine private Wäsche in einer Kiste auf einem Garagenvorplatz abgelegt. Als er zurückkam, fehlte das Portemonnaie – die Tat machte der Geschädigte daraufhin öffentlich.