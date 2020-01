Kaltenkirchen. „Ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2019 ist vorüber, mit zahlreichen Projekten der Stadtentwicklung“, sagte Bürgermeister Hanno Krause beim Neujahrsempfang im Ratssaal in Kaltenkirchen. „Wir haben es geschafft, alle Bereiche der städtischen Infrastruktur weiterzuentwickeln. Das Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, aber auch die soziale Infrastruktur mit unseren Kindereinrichtungen und Schulen sowie Grünzonen und einiges mehr.“

Die Voraussetzungen für eine familienfreundliche Stadt seien gegeben. Alle Kinder hätten in Einrichtungen oder der Tagespflege genügend Platz. In 13 Kitas würden etwa 300 Krippenkinder, 900 Kindergartenkinder und 400 Hortkinder betreut. Die Planungen für 2020 und weitere Jahre laufen. Jährlich sollen drei Millionen Euro in den Straßen- und Kanalbau investiert werden, nach 800 Lampen 2019 sollen 300 neue LED Lampen aufgestellt werden. Die Feuerwehr schafft zwei neue Fahrzeuge an. Die Stadt setze sich für eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung mit mehr Hausärzten ein, so der Bürgermeister.

„Lassen Sie uns vor allem die Zeichen der Klimaänderungen und die Botschaften von „Fridays for Future“ für eine gesunde Umwelt ernst nehmen“, sagte Krause. Viel Beifall erhielt Phillip Mischuretz, ein 16 Jahre alter Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsschule. Erstmals wurde bei einem Neujahrsempfang das ehrenamtliche Engagement eines Jugendlichen gewürdigt. „Ich stehe hier für alle Jugendlichen“, sagte Mischuretz, der seit sieben Jahren des Kinderturnen unterstützt. „Das Ehrenamt ist wichtig.“ Geehrt wurde auch Burghard Strack, der von 1972 bis 1990 Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins war. Er wurde mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet. „Eine Stadt lebt von ihrem Engagement, und da ist Kaltenkirchen auf dem bestem Weg“, lobte Kreispräsident Claus Peter Dieck.