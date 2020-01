Henstedt-Ulzburg. „Das ist ein toller Erfolg, wenn mich so ein großer Teil unterstützen will“ – nach einem mehrstündigen Versammlungsmarathon im Bürgerhaus war Holger Diehr müde, aber auch zufrieden. Der 50-Jährige tritt als gemeinsamer Kandidat der CDU, der FDP und der BfB zur Henstedt-Ulzburger Bürgermeisterwahl am 1. März an. Union, Liberale (jeweils ohne Gegenstimme) und die Wählergemeinschaft (eine Nein-Stimme) nominierten den Polizeibeamten, der zuletzt Verwaltungschef von Fockbek war, jeweils deutlich. Eigentlich hätte auch die WHU bei der Allianz mitwirken sollen. Doch die zweite Wählergemeinschaft im Ort entschied sich nach langer Debatte – die nichtöffentliche Sitzung dauerte fast zwei Stunden – mit knapper Mehrheit (13 zu elf) gegen eine Unterstützung. „Es war eine politische Entscheidung“, sagte der WHU-Vorsitzende Wilhelm Dahmen, fachlich sei man überzeugt gewesen. Aber gemeinsam mit den Christdemokraten ein Bündnis einzugehen, war vielen Mitgliedern angesichts inhaltlicher Unterschiede offenbar doch zu viel.

Dietmar Kahle, Fraktionschef der CDU, betonte: „Die Bürgermeisterwahl ist eine Personen- und keine Parteienwahl“. Auf den bereits gedruckten Werbeflyern sind so auch keine Parteilogos zu sehen. Klaus-Peter Eberhard (FDP) sagte: „Die Politik ist weniger zerstritten, als immer behauptet wird. Was nicht funktioniert, ist die Umsetzung.“ Das richtete er an den amtierenden Bürgermeister Stefan Bauer, der vor Weihnachten seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Und Thomas Becker, Vorsitzender der BfB, sagte, mit Holger Diehr würde man „ab Tag eins handlungsfähig“ sein.

Neben Diehr, der verheiratet ist und zwei Söhne hat, steht bislang nur die Kandidatur von Ulrike Schmidt (ulrike-schmidt-h-u.de) fest, die von der SPD bereits im Oktober nominiert worden war – und die einen zeitlichen Vorsprung hat. „Die Zeit ist denkbar knapp“, gab auch Diehr zu. Eine eigene Website (holger-diehr-hu.de) ist bereits online.

Bis Montag, 6. Januar, 18 Uhr, nimmt die Verwaltung Bewerbungen entgegen. Unabhängige Kandidaturen, also nicht vorgeschlagen von Parteien oder Wählergemeinschaften aus der Gemeindevertretung, sind möglich, sofern eine Person mindestens 155 Unterschriften von Wahlberechtigten vorlegen kann. Am Freitag, 10. Januar (15 Uhr, Sitzungsraum 1.22), entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulässigkeit aller Bewerbungen.