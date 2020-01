Seedorf. „Widme dich der Liebe und dem Kochen mit dem ganzen Herzen.“ Eine der Lebensregeln des buddhistischen Mönchs Dalai Lama und Philosophie der Kochschule von Holdt im schleswig-holsteinischen Seedorf. Hier im Ortsteil Berlin treffen sich heute acht Frauen zum After-Work-Kochen. Zum ayurvedischen After-Work Kochen. Nahrung ist Medizin, hat schon Sokrates gesagt. Und Ayurveda ist die älteste Medizin der Welt, entstanden vor mehr als 5000 Jahren in Indien.

„Die ayurvedische Küche ist gesund und lecker“, verspricht Ayurveda-Koch Gregor von Holdt, der gleichzeitig Diätkoch und Ayurveda-Ernährungsberater ist. „In den kommenden drei Stunden werden wir ein köstliches ayurvedisches Menü zubereiten, es gemeinsam am Tisch genießen und dabei das Leben zelebrieren“, sagt der 62-Jährige.

Gespannt hört die Damenriege der Einführung zu. Dann heißt es Schürzen um und ran an die sechs Herdplätze. Auf den Schneidebrettern liegen die einzelnen Rezepte für das Ayurveda-Menü parat. Es gibt Rote Beete, dressiert mit Kartoffel-Merrettich-Pastinakenpüree, Spitzkohlgemüse mit Feigen, Beluga Dal (eine Suppe aus schwarzen Linsen), Basmatireis, gebackene Steckrüben, Chapatis (indisch-ayurvedische Brotfladen), gekochtes Apfel-Chutney und zum Nachtisch Schokopudding mit Orangenscheiben. Und damit der Verdauungstrakt später so richtig in Schwung kommt, vor dem Essen einen Agni Trunk.

Gregor von Holdt und Stefanie Nolden.

Foto: Ole Sindt

Den bereiten Caro (52) und Silke (51), beide aus Hamburg, zu: hacken den Ingwer, schneiden den Chili klein, zerstoßen im Mörser die Pfefferkörner und kochen den scharfen Mix erst mal in rotem Traubensaft auf. Auch Anne (52) aus Malente und Britta (54) aus Hamburg bilden ein Tandem: Anne pellt die vorgekochte Rote Beete, Britta schält und würfelt die Pastinaken in kleine Stücke. Am Schnittplatz gegenüber hat Martina den Spitzkohl unter ihre Fittiche genommen. Zu Hause, erzählt sie, kocht sie immer gern allein und tut es hier heute auch. Behände schneidet die 58-Jährige das Gemüse in feine Streifen. Und macht sich dann an den Teig für die Chapatis aus Mehl, Wasser, Steinsalz, Kreuzkümmel, Fenchel und Ghee (geklärte Butter). „Nicht vergessen: Der Teig muss weich sein wie Ohrläppchen“, ruft der Chef ihr zu.

„Ayurveda ist für mich neu“, sagt Martina, die für sich und die Familie gern norddeutsch, italienisch und französisch kocht und immer auf der Suche nach neuen kulinarischen Inspirationen ist. Wer weiß, vielleicht hält die ayurvedische Küche auch bald im heimischen Bad Schwartau Einzug.

In der Ayurvedalehre („ayus“ gleich Leben und „veda“ Wissen), so erfährt die Gruppe, werde großer Wert auf das Gleichgewicht der drei Doshas Vata, Pitta und Kapha gelegt. Sie symbolisieren die körperliche und seelische Beschaffenheit eines einzelnen Menschen und sind zusammengesetzt aus den fünf Elementen Raum, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Um gesund zu bleiben, ist es wichtig, das Gleichgewicht der Doshas so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Aufgabe der Ayurveda-Medizin ist es, das zu unterstützen – mit zahlreichen Möglichkeiten für Körper, Geist und Seele. So werde auch die Ernährung sehr genau den Doshas angepasst. Ein „Vata“-Typ sollte auf blähende Speisen wie Kohl oder gereiften Käse verzichten. „Pitta“-Menschen wird empfohlen, weniger scharf, sauer und salzig zu essen und „Kapha“-Typen, herbe, scharfe und leichte Kost mit viel Obst und Gemüse zu wählen.

Bunt sieht es aus, wenn ayurvedische Gerichte auf den Tisch kommen.

Foto: Bianca Bödeker / Bödeker

Anne schneidet die Rote Beete und schaut auf ihre Hände. „Sieht aus wie eine Operation am offenen Herzen“, sagt sie und lacht. Wiebke (57) bereitet den Teigmantel aus Kichererbsenmehl für die gebackenen Steckrüben zu. Gregor von Holdt rät: „Noch ein bisschen Chili, Salz und Kurkuma dazu.“ Oh, wie das duftet!

„Ja, bei uns kommst du ins Riechen, Schmecken und Fühlen“, sagt der Chef, der 15 Jahre auf Hallig Hooge lebte, dort im Sommer ein Restaurant führte und im Winter als Krabbenfischer unterwegs war. Vor zehn Jahren entdeckte er seine Liebe zur ayurvedischen Küche, arbeitete lange Zeit als Küchenchef und Kur-Koch an der europäischen Akademie für Ayurveda ( REAA). Im Jahr 2017 gründete von Holdt mit seiner Lebensgefährtin Stefanie Nolden (58), Ayurveda-Köchin, -Ernährungs- und Phytotherapeutin sowie Yoga-Lehrerin, die Kochakademie und das Seminarhaus in Seedorf.

Mit einem ganzheitlichen Angebot aus Ayurveda-Kochseminaren, Ayurveda-Koch-Ausbildungen, Workshops und Retreats – unter Anleitung von Ayurveda-Medizinern, -Therapeuten, Yoga-Lehrern und Ayurveda-Köchen. „Wir leben hier in der Holsteinischen Schweiz unsere gemeinsame Vision. Ob Sommer oder Winter, bei uns kommen die Gäste zur Ruhe und können wieder Kraft tanken. Unsere Angebote zeigen neue Wege auf, die dabei helfen, Körper, Geist und Seele in ein gesundes, harmonisches Gleichgewicht zu bringen“, sagt Stefanie Nolden, die in der Küche schon mal klar Schiff macht und sich, O-Ton, so „im meditativen Abwaschen“ übt.

Der Chapatiteig ist fertig. „Und?“, fragt Martina. „Ist der jetzt wie Ohrläppchen?“ Jawohl! Der Chef ist zufrieden. Nun heißt es Teig ausrollen, zusammenlegen und knusprig backen. Anne bereitet aus Milch, Sahne, Butter, Kuvertüre, Rohrohrzucker, Kakaopulver, Bio-Zimt, Kardamom, Ingwerpulver, Ahornsirup und Bio-Vanillepuddingpulver Schokopudding zu. Sabine (57) kreiert die Orangensauce dazu.

Und was macht eigentlich der Agni Trunk? Den soll es ja zehn Minuten vor dem Essen geben. Caro flitzt an den Herd, füllt den eingekochten Traubensaft mit den Gewürzen auf den Mangopulp in die Gläser und streut geschnittene Pfefferminzblätter als Deko drauf. Und ab damit ins Esszimmer. Nach und nach werden alle Speisen aufgetischt: Ein Feuerwerk der Farben! Und ein gesunder Genuss nach Feierabend – für Körper, Geist und Seele.