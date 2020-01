Norderstedt. Einen Monat nach dem überraschenden Rücktritt der beiden Norderstedter Ortswehrführer Dirk Hallbauer und Gerd Westphal (das Abendblatt berichtete) hat die freiwillige Feuerwehr des Norderstedter Stadtteils Glashütte eine neue Führung gewählt. Der bereits am 9. Dezember kommissarisch eingesetzte Wehrführer Niels Ole Jaap (40) wurde in diesem Amt für sechs Jahre bestätigt. Von den insgesamt 47 anwesenden aktiven Kameraden wurde Jaap, der hauptberuflich als Prokurist beim ASB-Rettungsdienst in Hamburg tätig ist, im ersten Wahlgang mit 36 Stimmten in das Amt gewählt. Elf Feuerwehrleute enthielten sich bei dieser Abstimmung.

Am selben Abend wählten die Feuerwehrleute den bisherigen Zugführer Marcel Winkler (35) zum neuen stellvertretenden Wehrführer. Er konnte 38 Ja-Stimmen auf sich ziehen, neun Kameraden enthielten sich bei der Abstimmung. Marcel Winkler, seit 1997 in der Feuerwehr, arbeitet hauptberuflich in einer Brandschutzfirma.

Dirk Hallbauer und Gerd Westphal hatten im vergangenen Jahr über die Gründe für ihre Rücktritte gesagt: „Es gab in der Glashütter Wehr intern eine Diskussion um die künftige Ausrichtung der Wehr. Und da gab es unterschiedliche Auffassungen in der Mannschaft und in der Führung.“

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung waren auch Norderstedts Stadtpräsidentin Kathrin Oehme (CDU), Oberbürgermeisterin Elke-Christina Roeder (SPD), der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Holle und Marc-Christopher Muckelberg (Bündnis 90/Die Grünen) anwesend.