Januar

Hilfsaktion: Danielle Strodthoff (33) aus Bimöhlen verliert ihren Mann Dustin bei einem Autounfall. Das Schicksal der vierfachen Mutter, die zu dieser Zeit Zwillinge erwartet, bewegt viele Menschen in der Region. Freunde der Witwe rufen eine große Spendenaktion ins Leben – und stoßen auf große Resonanz.



Affäre I: Die Affäre „Haus im Park“ eskaliert. Jörg-Martin Adler, der wegen Veruntreuung beschuldigte Leiter des städtischen Seniorenheims, verklagt die Stadt Norderstedt wegen Nötigung und Falschaussage. Eine öffentliche Diskussion entbrennt, die Kommunalpolitik fordert Aufklärung.

Affäre II: Der Streit zwischen der Stadt Norderstedt und dem Wege-Zweckverband um den gemeinsam betriebenen Recyclinghof an der Oststraße erlebt seinen nächsten Höhepunkt. Betriebsamtsleiter Martin Sandhof gibt bekannt, dass Norderstedt einen eigenen Recyclinghof bauen will. Wenig später legen beide Parteien ihren Disput vorerst bei.



Abschied: Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach räumt nach 18 Jahren an der Spitze der Verwaltung schweren Herzens seinen Posten. Seine Nachfolgerin Verena Jeske wird vereidigt.





Februar

Neubau: Die Türkisch-Islamische Gemeinde Norderstedt verkündet den Baubeginn für die neue Eyup Sultan Moschee: Mitte Juni sollen die Bauarbeiten für das 4 Millionen Euro teure und seit 2010 geplante Gotteshaus endlich beginnen. Mustafa Yoldaş, Vorsitzender des Rates der islamischen Gemeinschaften in Hamburg, bezeichnet das Projekt als „in Deutschland und vielleicht sogar weltweit einmalig“.





Blitzer sei Dank: In Norderstedt wird weniger gerast. Die Bilanz des Ordnungsamtes über die Verkehrsüberwachung 2018 weist 56.705 Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen aus. Das sind rund 20.000 Fälle weniger als im Jahr 2017.





Mietpreise: Norderstedt verlangt die höchsten Mieten in Schleswig-Holstein. In einer Studie des Hamburger Immobiliendienstleisters F+B zu den Miethöhen in Deutschland wird Norderstedt auf Position 20 geführt – die Analysten haben 573 Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, die über einen Mietenspiegel verfügen, untersucht.





Verlängerung: Die Hamburger Hochbahn legt ein Konzept für einen Ausbau der U-Bahnlinie 1 vor. Sie soll bis zur Haltestelle Quickborner Straße in Fried­richsgabe verlängert werden. Dort soll ein neuer Umsteigebahnhof zu den AKN-Linien A 1 und A 3 entstehen. Die Kosten liegen bei bis zu 100 Millionen Euro.





März

Verbrüderung: Eine Tangstedter Bürgerinitiative setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde ein neuer Stadtteil der Nachbarstadt Norderstedt wird. Die Mitglieder der Initiative sind unzufrieden mit der Arbeit des Amtes Itzstedt. Die Bürger sind allerdings geteilter Meinung.





Feinschmecker: In der Hopfenliebe hat von nun an jeder der vier Norderstedter Stadtteile sein eigenes Bier. Das 65er Garstedter, ein dunkles Lagerbier, füllt die Lücke im Brau-Programm.





Fusion: Die niedergelassenen Haus- und Fachärzte zwischen Norderstedt und Bad Bramstedt schließen sich zu einem schlagkräftigen Netzwerk zusammen. Das Haus- und Facharztnetz Nord (HANN) und das Ärztenetz Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt (HUK) fusionieren und vertreten die Interessen von mehr als 60 Ärzten in der Region.





Fridays for Future: Die erste „Fridays for Future“-Demonstration findet in Norderstedt statt. Mehr als 500 Schüler schwänzen die Schule für den Klimaschutz.





April

Zeitgemäß: Die Norderstedter Politik beschließt einen Neubau der Garstedter Feuerwache. Das Vorhaben soll ungefähr drei Millionen Euro teuer sein, wäre ausgelegt für sieben Lösch- und Einsatzfahrzeuge.





Beschlossen: In Garstedt bekommt auch die Polizei einen Neubau. Die Entscheidung des Landes ist auch eine Reaktion auf Klagen der Beamten. Das alte Gebäude ist marode, zu eng, erfüllt die modernen Anforderungen nicht mehr.





Sicher: Das Norderstedter Betriebsamt kündigt an, bis 2020 alle 55 größeren Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten auszurüsten.





Denkzettel: Beim Fahrradklimatest des ADFC erhält Norderstedt nur noch die Note 3,7, rutscht im bundesweiten Ranking von Platz vier auf Rang 17 ab.





Pietätlos: Ohne Ankündigung werden von einem Ruhehain in Bönningstedt Erinnerungsstücke entfernt. Trauernde Angehörige sind entsetzt, weil sie vorher nicht informiert worden waren.





Für den Notfall: Die RKiSH (Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein) kündigt nach der Übernahme des Rettungsdienstes Millioneninvestitionen an – in Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt sollen neue Wachen gebaut werden.





Rettung: Die insolvente Norderstedter Traditionsfirma Tetenal kann weitermachen. Das Unternehmen für Entwicklung fotografischer Chemikalien wird von einer Mitarbeiterinitiative übernommen, fängt als Start-up wieder bei Null an.





Mai

Für 25 Millionen Euro: Die Stadt Norderstedt plant, vier Wohnhäuser mit jeweils 60 Wohnungen für Flüchtlinge zu bauen. Politisch ist diese Strategie umstritten, Kritikern wie den Christdemokraten ist der Ausbau zu massiv.





Baum-Zoff: In Henstedt-Ulzburg soll eine 80 Jahre alte Linde für ein Bauprojekt und einen Kreisel weichen. Das regt viele Anwohner auf, später bildet sich eine Bürgerinitiative.





Redaktions-Party: Die Norderstedter Regionalausgabe feiert ihren 50. Geburtstag mit vielen Lesern und weiteren Gästen. 300 Besucher kommen zum Plaudern und Stöbern vorbei.





Rechts-Geschichte: Das Amtsgericht Norderstedt gibt einen Streit um ein Zelt an den Europäischen Gerichtshof weiter. Der fällt ein Urteil im Sinne der Verbraucher.





Juni

Dorfmitte: Rund um die historische Tangstedter Mühle sollte ein neues Ortszentrum entstehen, finden die Grünen – und stoßen eine kontroverse öffentliche Diskussion über die Entwicklung der Gemeinde an.





Festival-Flop: Kurzfristig wird das „Spring Break“-Festival in Bornhöved, für das unter anderem Culcha Candela gebucht war, abgesagt. Veranstalter und Behörden schieben sich gegenseitig die Schuld zu.





Pendler-Frust: Eine dreimonatige Sperrung der U 1 im Sommer nervt die Fahrgäste, die Verzögerungen durch den Ersatzverkehr ertragen müssen.





Bildungszentrum: Volkshochschule, Bücherei und Verwaltung in Henstedt-Ulzburg wollen einen „Dritten Ort“ – gemeint ist ein Bildungshaus – für die Gemeinde. Die Politik beschließt, dass die Planung beginnen kann.





Entschieden: Nach drei Jahren wird der Betrugsprozess gegen den ehemaligen Leiter des Norderstedter Recyclinghofs eingestellt. Der Mann muss 29.000 Euro an den Wege-Zweckverband zahlen, gilt rechtlich aber weiterhin als unschuldig.





Fiasko: Die Norderstedter Musical-Schule Copa meldet Insolvenz an, der Unterricht bricht zusammen, der Vorstand tritt zurück. Ein Prestigeobjekt der Norderstedter Kulturlandschaft endet auf unrühmliche Art und Weise.

Abgang: Der ehemalige Gemeindewehrführer Joachim Seyferth, eine Instanz in Norderstedt, verlässt die Garstedter Feuerwehr. Der Amtsleiter für Katastrophenschutz spricht davon, „beruflich demontiert“ worden zu sein.





Abfallforscher: Ein Team der Technischen Universität Hamburg analysiert den Biomüll der Norderstedter Haushalte. Eine Studie soll die Verunreinigung durch Plastik erfassen – und Grundlage für eine Infokampagne sein.