Norderstedt. Die Spitzen der Blätter mit einer Sichel abschneiden, mit einem Eisenbeil feinhacken, befeuchten, fermentieren, trocknen lassen – und trinken. „Eine Mitarbeiterin der Heidveld-Kooperative hat uns gezeigt, wie der Rotbusch-Tee früher geerntet und verarbeitet wurde“, sagt Franz Maletzke vom Weltladen in Norderstedt. Mit seiner Frau Annette, die auch zum Weltladen-Team gehört, war er in Südafrika und hat sich angesehen, wie die fair gehandelten Produkte hergestellt werden, die, wie er sagt, „Geschichte hinter den Produkten“ erforscht. Eingeladen zur Infotour hatte der Verein Mobile Bildung, der die Weltläden berät.

17 Teilnehmer aus Neumünster, Hamburg und eben Norderstedt besuchten 19 Tage lang die Produzenten, abseits von touristischen Zielen und oft mit bescheidenem Komfort, Mehrbettzimmer in einfachen Hütten, ohne fließend Wasser und Elektrizität. „Das ist Realität für viele Menschen dort, die auf dem Land leben“, sagt Anette Maletzke. Noch immer sei die Apartheid zu spüren, besäßen die Weißen das Land, das die Schwarzen bearbeiten. Die Arbeitslosigkeit sei hoch, jeder Zweite sei ohne Job.

Kleinbauern behaupten sich gegen die weißen Landbesitzer

„Die Firmen, die wir uns angesehen haben, zeigen, dass es auch anders geht“, sagt Franz Maletzke. Beispiel Rooibos-Tee: 2001 gründeten 14 Kleinbauern die Heiveld-Kooperative, kleines Gegengewicht zu den weißen Landbesitzern, denen noch immer 98 Prozent der Flächen gehören, auf denen Rooibos-Tee angebaut wird. Er wächst nur hier, auf der Hochebene rund 350 Kilometer nördlich von Kapstadt. „Die Fahrt dahin war nicht ohne, man braucht schon Jeeps mit Vierradantrieb, um zum Anbaugebiet zu kommen“, sagt Annette Maletzke.

Anders als bei den umliegenden Großplantagen erledigen die Kleinbauern auf den kleinen Flächen fast alle Arbeitsschritte, vor allem die Ernte, per Hand, schonen die Natur und verdienen sich für den Einsatz ein Öko-Siegel. Inzwischen ist die Erzeugergemeinschaft auf 70 Mitglieder gewachsen und behauptet sich auf dem Weltmarkt gegen die großen Konkurrenten aus der Nachbarschaft. Der Vermarkter Weltpartner zahlt der Kooperative einen festen Preis, der wie beim Kaffee zum Teil deutlich über dem Marktpreis liegt und unabhängig von den Preisschwankungen gezahlt wird. „Hinzu kommt ein Bonus, mit dem die Kleinbauern ihre Existenz sichern und eine Perspektive aufbauen können“, sagt Maletzke.

Franz Maletzke am Eingang zu einer einfachen Wohnhütte.

Foto: Franz Maletzke

So müssten sie Reserven bilden, falls die Ernte ganz oder deutlich geringer ausfällt. Das treffe auf die letzten beiden Jahre zu, weil zu wenig Regen gefallen ist, der Klimawandel werde spürbar. Geld ist auch nötig, damit die Kinder zur Schule gehen können. Doch nun könnte der Erfolg der Farbigen eine Delle bekommen. „Sie brauchen mehr Land, um die Produktion wegen des Klimawandels auszuweiten“, sagt der Norderstedter Fair-Trade-Händler. Erstmals seit 2016 gibt es jetzt die Chance, die Anbaufläche um 130 Hektar zu erweitern und so den jungen Leute eine Perspektive zu bieten, denn, so Maletzke, „die wollen da bleiben“.

Beeindruckt zeigten sich die Maletzkes auch von „Suntoy“ – das Unternehmen baut Gläser zu kleinen Sonnenkraftwerken um. Auf dem Deckel fangen Solarpaneele die Sonnenenergie ein, sie wird in einem Akku gespeichert, nachts leuchten die LED-Lampen. Scheint die Sonne nicht, kann über einen Micro-USB-Anschluss Energie getankt werden. „Die Hälfte der rund 60 Mitarbeiter kommt aus den Townships von Johannesburg, wo es keine verlässliche Stromversorgung gibt. So ist auch die Idee für die Sonnengläser entstanden“, sagt Annette Maletzke.

Stimmung in der Manufaktur ist wie in einer Großfamilie

Die arbeitslosen Bewohner bekommen nicht nur eine Ausbildung, sondern auch eine Krankenversicherung, den Anspruch auf eine Pension und eine Sterbeversicherung. „Das ist ganz wichtig, Beerdigungen haben hier schon so manchen in den Ruin getrieben“, sagt Franz Maletzke. Die Frauen und Männer werden über Tarif bezahlt, weitergebildet und auf einen Schulabschluss vorbereitet. Neustes Produkt aus der Ökofirma ist eine Leselampe, bei der der Lichtschein flexibel justiert werden kann. „Man hat den Eindruck, die Stimmung in der Manufaktur ist wie in einer Großfamilie“, sagen die Norderstedter.

Nächste Station auf der Reise durch die Fair-Trade-Wirtschaft im Süden Afrikas war „All Women Recycling“ in Kapstadt – 13 Mitarbeiterinnen stellen so genannte Klikboxen her, bunte Geschenkboxen aus recycelten Plastikflaschen. Auch hier herrschen gute Arbeitsbedingen. Die Frauen verdienen über dem Mindestlohn, sind fest angestellt, bekommen drei Wochen bezahlten Urlaub, der Lohn steigt jedes Jahr um zehn Prozent oder dann, wenn die Mitarbeiterinnen in einen Job mit mehr Verantwortung aufsteigen.

Ein weiteres Unternehmen produziert Kräutermischungen für den Fair-Trade-Vertrieb „El Puente“, die Kunsthandwerker von „Isuna“ brennen und bemalen Becher, Schalen und andere Keramikartikel. „Im Vergleich dazu ist Stellar Organics mit seinen rund 200 Mitarbeitern ein Großbetrieb“, sagt Maletzke über das Unternehmen, das fair gehandelten Biowein vermarktet. „Es ist schon toll, dass wir das alles sehen konnten“, lautet das Fazit der Maletzkes, die nun ihre Produkte im Weltladen neben dem Rathaus mit noch mehr Wissen und Überzeugung verkaufen werden.