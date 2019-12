Poppenbüttel. Das neue Jahr hat gerade begonnen, da stellt Jenny Viola Offen schon jede Menge Fragen – und zwar passend zu ihrem Namen viele „OFFENe“ Fragen. So lautet zumindest der Titel ihres Soloprogramms zum neuen Jahr, mit dem die Sängerin am Sonntag, 5. Januar, von 19 Uhr an im Alsterschlösschen in der Burg Henneberg gastiert. Steve Illmann wird die Künstlerin an der Gitarre unterstützen.

Die Wahlhamburgerin und „verkannte Schönheitskönigin“ hat sich zum Auftakt ins Jahr 2020 die richtigen Fragen ausgesucht und lässt ihr Publikum mit den Fragezeichen natürlich nicht allein.̈Für alle Ratsuchenden, die mit guten Vorsätzen gestartet sind, aber Schwierigkeiten haben, sie zu realisieren, hat Offen die passenden Antworten parat – zumindest Tipps, gemeinsames Verarbeiten und schöne Popmelodien.

Zwischen amüsanten Anekdoten und knallharten Wahrheiten, verpackt in bekannte Popsongs, trifft die „Schöneberger auf Ed Sheeran und Annen May Kantereit auf Ina Müller“. Dank vieler Jahre als charmante Sängerin auf den Bühnen dieser Welt kommt Jenny Viola Offens warme Stimmfarbe einher mit divenähnlicher Bühnenpräsenz, die ihr Publikum immer wieder unterhält und begeistert. Steve Illmann an der Gitarre fällt durch exzellentes Spiel und ausgleichende Schwingungen auf. „Dieses Programm spart ihnen den Weg zum Therapeuten“, heißt es in der Werbung für den Auftritt.

Konzert, So 05.01., 19.00, Burg Henneberg, Marienhof 8, Poppenbüttel. Tickets ab 15 Euro, Buchungen unter https://alsterschloesschen.reservix.de oder per Reservierungs-Hotline 24/7: Telefon 0180/605 04 00