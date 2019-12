Norderstedt. Stille nacht – öde Nacht? Das muss nicht sein. Wem nach der turbulenten Adventszeit und dem vorweihnachtlichen Geschenke-Kauf-Marathon an den Weihnachtstagen langweilig werden sollte, oder wer vielleicht das Fest der Feste ganz allein verbringt und sich nach etwas Gesellschaft sehnt, für den haben wir einige Tipps und Anregungen zusammengestellt, wie Sie gut über die Feiertage kommen.

Frische Luft schnappen

Wer Heiligabend noch Wartezeit bis zur Bescherung überbrücken muss, kann im Wildpark Eekholt auf Entdeckungstour gehen. In der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr können Kinder hier dem Weihnachtsmann begegnen, der Tieren Leckerlis bringt. Auch am 25 und 26. Dezember ist der Wildpark Eekholt von 10 bis 16 Uhr geöffnet.



Beim „WinterWonderland“ in Norderstedt kann Heiligabend von 12 bis 16 Uhr Schlittschuh gelaufen und das Märchenzelt besucht werden. Wer Heiligabend keine Zeit mehr findet, kann sich hier auch an den beiden Weihnachtstagen von 12 bis 20 Uhr amüsieren.

Gute Unterhaltung

Haben Sie Lust, sich einfach nur berieseln zu lassen? Das Beluga-Kino in Quickborn und das Spectrum-Kino in Norderstedt zeigen über Weihnachten ein vielseitiges Programm. Wie wäre es zum Beispiel mit „Der Grinch“ am Heiligen Abend um 13.30 Uhr im Beluga-Kino?

Über die Feiertage ist auch endlich einmal Zeit zum Schmökern. Wer Lesestoff benötigt, kann sich in der Offenen Stadtteilbücherei Glashütte an allen drei Tagen zwischen 8 und 20 Uhr mit Literatur eindecken – hierfür braucht man allerdings die passende Büchereikarte!

In bester Gesellschaft

Für diejenigen, die Weihnachten nicht allein verbringen möchten, bietet die Emmaus-Kirchengemeinde Norderstedt Heiligabend von 18.30 bis 22.30 Uhr ein gemeinschaftliches Weihnachtsfest mit Essen an.

Volle Action!

Für viele gehört es zum Fest wie Weihnachtsmann und Gänsebraten – der Disco-Besuch nach dem anstrengenden Geschenkeauspacken. Die Weihnachtsparty im Norderstedter Alptraum steigt Heiligabend ab 23 Uhr.



Das Pins in Norderstedt bietet am 25. und 26. Dezember zu festen Zeiten ein Bowlingfrühstück an. Wer nichts essen möchte, kann am 1. Weihnachtstag von 11 Uhr an und am 2. Weihnachtstag von 10 Uhr an bowlen und kegeln. Aber Achtung: Wer spontan vorbeischauen will, sollte vor seinem Besuch anrufen und nach freien Frühstücksplätzen und Bowlingbahnen fragen.

Auch das Kegel- und Bowling-Center Norderstedt hat am 25. und 26. Dezember ab 15 Uhr geöffnet. Falls die Bahnen schon besetzt sind, kann hier auch Billard und Dart gespielt werden.



Die „Action Arena“ in Norderstedt hat am 26. Dezember von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Indoor Park bietet Lasertag, Minigolf im Schwarzlicht, Escape Rooms und eine Arcade Area.

Bouldern ist am 25. und 26. Dezember im Urban Apes Boulderwerk möglich.

Foto: Urban Apes

Wem das noch nicht genug Action ist, kann beim Bouldern im Urban Apes Boulderwerk am 25. und 26. Dezember in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an seine Grenzen gehen.

Essen und trinken

Für alle, die nicht (mehr) am heimischen Herd stehen wollen, lohnt sich unter anderem bei folgenden Restaurants am 25. und 26. Dezember ein Blick in die Speisekarte:

Sport und Spaß

Nach dem weihnachtlichen Festessen ist der geeignete Zeitpunkt, seine guten Vorsätze schon vor dem 1. Januar umzusetzen. Einige Fitnesscenter bieten vormittags ein Kursusprogramm an, die Geräteraume sind häufig noch länger geöffnet.





Zum Entspannen in die Holstentherme: Das Freizeitbad hat am 1. und 2. Weihnachtstag geöffnet.

Foto: MICHAEL B. REHDERS / Holstentherme Kaltenkirchen

Wer es ruhiger mag, kann in der Holstentherme in Kaltenkirchen am 25. Dezember von 12 Uhr an und am 26. Dezember von 10 Uhr an bis jeweils 22 Uhr baden und schwitzen. Am 2. Weihnachtstag kann auch im Arriba in Norderstedt geschwommen und geplanscht werden, das Bad hat dann von 9 bis 22 Uhr geöffnet.