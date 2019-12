Wahlstedt. Nach einem Steinwurf auf ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 205 bei Wahlstedt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Eine 47 Jahre alte Frau aus Neumünster erlitt einen Schock, als der Gegenstand auf der Windschutzscheibe ihres VW Bora aufschlug. Die Fahrerin überstand den Zwischenfall ohne körperliche Schäden, weil das Glas nicht zerbarst. Tatzeit war Sonnabend gegen 20.30 Uhr, teilte die Polizei am Montag mit. Die 47-Jährige fuhr auf der B 205 in Richtung der Anschlussstelle Wahlstedt der A 21, als in Höhe Hohe Luft der Stein die Scheibe traf. Die Frau fuhr zunächst langsam weiter, bevor sie anhielt und die Polizei verständigte. Sie gab an, dass der Gegenstand von der linken Fahrbahnseite gekommen war. Bei dem Gegenstand handelt es sich vermutlich um einen etwa 15 mal 15 Zentimeter großen Stein. Die Polizei suchte ergebnislos nach dem Täter und dem Gegenstand. Hinweise an die Polizei in Bad Segeberg unter 04551/8840.