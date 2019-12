Tangstedt. Hin und wieder muss Helge Reuter ein Gespräch mit seiner Freundin über ein schwieriges Thema führen. Beim ersten Mal war es besonders heikel. „Sie war nicht besonders angetan“, sagt der 50 Jahre alte Chef der Polizeistation Tangstedt. Damals erklärter er seiner Liebsten, dass er eine Dienstreise antreten wolle – nach Afghanistan. Irgendwann hat sie Ja gesagt. Inzwischen gehören Auslandseinsätze für den Hauptkommissar fast zur Routine – auch in der Beziehung der Paares. Dieses Jahr wird Reuter Weihnachten zu Hause verbringen, doch Ende 2020 wird der Polizist voraussichtlich erneut an den Hindukusch fliegen. Mit seiner Freundin hat er bereits darüber gesprochen. Sie ist auch Polizistin.

Reuter gehört zu einem Pool von 38 Polizisten aus Schleswig-Holstein, die für Einsätze im Ausland ausgebildet sind. Als Trainer, Mentoren und Beobachter unterstützen sie freiwillig Friedensmissionen und bilaterale Polizeiprojekte. Außerhalb dieser sogenannten Auslandsverwendungen arbeiten sie im normalen Polizeidienst. So wie Helge Reuter als „Dorfsheriff“ von Tangstedt. „Eine Bezeichnung, mit der ich gut leben kann“, sagt er.

Reuter kennt die ländliche Gegend von Tangstedt gut, hat als Einsatztrainer und in Führungspositionen in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg gearbeitet,. Doch was reizt ihn an einem Einsatz in den schlimmsten Krisenregionen der Welt? „Für mich steht der Gedanke zu helfen im Vordergrund“, sagt Reuter. „Ich möchte etwas zurückgeben, was ich im Leben bekommen habe.“ Als Polizist kann er Sicherheit und Wissen geben. Zurück hat er die Erkenntnis bekommen, dass die Probleme der Menschen in den reichen Staaten manchmal ganz klein wirken, wenn man wie Reuter das Leben in einem Flüchtlingslager oder einen Kriegsgebiet kennengelernt hat. „Ich betrachte heute viele Dinge anders“, sagt Reuter.

Reuter musste zunächst seine Stressresistenz beweisen

Auf die Idee, ins Ausland zu gehen, habe ihn ein ehemaliger stellvertretender Revierleiter aus Norderstedt gebracht. Er hatte von seinem Einsatz im Kosovo Fotos an der Bürowand hängen. Die Männer kamen ins Gespräch, Reuter bewarb sich mit Erfolg für den Pool der Landespolizei. Zunächst musste er eine Ausbildung bei den Kollegen von der Bundespolizei hinter sich bringen, rechtliche Vorgaben und die Repräsentationspflichten eines deutschen Vertreters im Ausland lernen und vor allem seine Stressresistenz beweisen. Ein Auslandseinsatz in Kabul oder Darfur belastet die Nerven eher als einer in Tangstedt.

Reuter fotografierte in Darfur einen aufziehenden Sandsturm.

Foto: Helge Reuter

Reuter bestand die Tests, 2010 flog er nach einem weiteren vierwöchigen Vorbereitungsseminar in einem Ausbildungszentrum der Bundeswehr zum ersten Mal nach Afghanistan. Reuters Mission: Er sollte als Mitarbeiter der Nato-Mission Polizisten ausbilden. Dazu zählen die Fächer Recht, der Umgang mit Waffen und die Sicherheit an Checkpoints ebenso wie Hygienegrundregeln und Hindernisläufe. Reuter: „Es ist exotisch, wenn man erklären muss, wie ein Sitzklo funktioniert.“ Täglich fuhren Reuter, seine Kollegen und Schüler mit gepanzerten Geländewagen aus dem schwer gesicherten deutschen Camp zur Ausbildung. Dort sorgten afghanische Einheiten für Sicherheit. Sechs Wochen dauerte der Einsatz in Staub, Hitze und Kälte.

Beim anschließenden gemeinsamen Urlaub in Südafrika nahm sich Reuter vor, bei gutem Wein in einem schönen Restaurant seiner Freundin erneut eine schwierige Frage zu stellen: „Was hältst du von einer Jahresverwendung?“ Sie sagte Ja. Im Juli 2011 traf Reuter erneut in Afghanistan ein und übernahm für zwölf Monate die Leitung eines Trainingszentrums für afghanische Polizisten. „Ich liebe die Hitze“, sagt Reuter lächelnd. Untergebracht war er im Bundeswehr-Camp Kundus, in dem laut Reuter alle Deutschen wie eine große Familie leben, aber jeder mit der Ferne zu den Liebsten allein klarkommen muss. „Man muss für diesen Job ein Einsiedler-Gen haben“, sagt der Polizist. „Man lebt ein Jahr auf einem Sandhügel.“ Kontakte zur afghanischen Bevölkerung hatte er kaum. Zu hoch war das Sicherheitsrisiko.

Gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland und den Niederlanden bildete Reuter fast 1000 Polizisten aus. Seiner Freundin und ihm haben alle zwei Monate gemeinsame Urlaubsreisen die Trennung erleichtert: Mal trafen sie sich in Dubai, mal in Thailand oder in Kroatien.

Reuter ist überzeugt, dass seine Arbeit dazu beigetragen hat, die hohen Verluste der afghanischen Kollegen bei Anschlägen und Gefechten zu begrenzen. Schon damals sei mancher Polizist nicht nach dem freien Wochenende ins Camp zurückgekehrt. „Ich denke oft an die Kollegen dort“, sagt Reuter. Mit einem afghanischen Oberst, der damals als Second Lieutenant dabei war, hat er heute noch Kontakt.

2015 reiste Reuter im Auftrag der Vereinten Nationen in ein Flüchtlingslager in Darfur im Sudan. Seine Aufgabe: der Schutz von Flüchtlingen und Gespräche mit ihnen über die Verpflegung, die medizinische Versorgung und andere Bedürfnisse. Für den Schutz der UN-Helfer sorgten einheimische Militär mit schwer gepanzerten Fahrzeugen. Reuter war nicht bewaffnet, polizeilich eingreifen war tabu. „Dort konnten ich den Menschen helfen“, sagt Reuter. Als er im Sudan ankam, lebten in den Camps 60.000 bis 70.000 Flüchtlinge. Ein Jahre später waren es 300.000 bis 500.000. „Genau weiß das niemand“, sagt der Polizist. Meistens war er aus Sicherheitsgründen mit Hubschraubern unterwegs.

Im vergangenen Jahr war Reuter bei der Sicherung der türkisch-bulgarischen Grenze im Einsatz. Und am 1. November fliegt er voraussichtlich wieder nach Kabul. Seine Freundin hat wieder Ja gesagt.