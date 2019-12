Norderstedt. Tiefe Gongschläge dröhnen durch den dunklen Saal. Eine Tür knarrt. Zwei Nonnen schreiten mit Laternen durch den Gang und singen „I Will Follow Him“. Ihr Ziel: die Bühne. Dort ist dann allerdings Schluss mit Grufti-Atmo – die Mädels werfen ihre Kutten ab, weiße Kleidchen blitzen auf, der Sound wechselt von Theatralik zu Pop. Und dann erscheint er, ganz in Weiß, und seine Fangemeinde im voll besetzten kleinen Saal der „TriBühne“ jubelt: Tom Miller, der Norderstedter Elvis, ist da.

Zum zehnten Mal trat der Elvis-Imitator („Ich kopiere Elvis nicht, denn das kann man gar nicht. Ich bin Tom“) für den Verein Kulturtreff auf, den Pastor Gunnar Urbach initiiert hat. Diesmal brachte Tom Miller mit den Sweeties seine Lebensgefährtin Svenja Hartz und Vanessa Klein mit auf die Bühne. Bestens unterstützten sie ihn als Background-Sängerinnen quer durch die Songs von „Love Me Tender“ bis zu „Winter Wonderland“, „In The Ghetto“ und „It’s Now Or Never“, das die mehr als 160 Zuhörerinnen und Zuhörer im Alter von 18 bis 80 Jahren kräftig mitsangen.

Der Junge auf der Bühne gab sich natürlich, zeigte seine Nikolaus-Socken, die ihm Uschi aus der ersten Reihe schenkte, und trocknete sich mit dem Weihnachtstuch ab, das Uschi extra für ihn genäht hat.

Der 43-Jährige rockte die Bühne mit einer guten Mischung aus Gospels („die liebte Elvis besonders“), Weihnachtsliedern und Rock. Seine Sweeties machten einen Ausflug nach Schweden mit „Mamma Mia“, „I Have A Dream“ und „SOS“ von Abba.

Den Zuschauern gefiel das Programm: Helga in der dritten Reihe kicherte vor Freude über Tom Millers Späße. Silke und Stefan waren sogar extra aus Lübeck zum Konzert nach Norderstedt gekommen.