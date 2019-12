Henstedt-Ulzburg. Bei einer Schlägerei in Henstedt-Ulzburg haben mehrere Männer Verletzungen erlitten. Zwei wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Zu der Auseinandersetzung sei es am Sonnabend gegen 2 Uhr an der Beckersbergstraße vor einem Pub gekommen, berichtete die Polizei am Montag. Dabei soll es um eine betrunkene Frau gegangen sein. Die Situation eskalierte, als mehrere Männer die Frau aus dem Lokal holen wollten. „Als ihnen mehrere Gäste folgten, sollen die Männer die Gäste mit Fäusten, Gläsern und einem Schlagstock in und vor der Bar angegriffen haben“, teilte die Polizei mit. Danach stiegen sie in drei Autos und fuhren in Richtung Kaltenkirchen davon. Sie entkamen. Die Polizei Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04193/99130 um Hinweise.