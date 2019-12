Kreis Segeberg. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) warnt vor Falschgeld. Seit einigen Wochen bringen Unbekannte nachgemachte 10- und 20-Euro-Noten in Umlauf. „Tauchten die Falschnoten zunächst im Nordosten Hamburgs sowie im südlichen Schleswig-Holstein auf, sind sie inzwischen bundesweit zu finden“, sagte LKA-Sprecherin Carola Jeschke. Die Scheine tragen den Aufdruck „prob copy“.

Auch im Kreis Segeberg ist dieses neuartige Falschgeld aufgetaucht. „Seit dem 1. November hatten wir fünf Fälle mit prob-copy-Noten“, sagt Jeschke. Zwei Mal versuchten die Täter, nachgemachte Scheine zusammen mit echtem Geld an Automaten einer Bank einzuzahlen. An einem Kiosk scheiterte der Versuch, mit einer „Blüte“ zu bezahlen. Ein Drogeriemarkt und ein Einzelhandelsgeschäft fanden Falschnoten in den Tageseinnahmen.

Die Tatorte will das LKA nicht detaillierter beschreiben. Unter anderem fürchten die Ermittler, dass weitere Angaben auf konkrete Personen bezogen werden könnten.

„Es handelt sich um falsche Banknoten, bei denen die Sicherheitsmerkmale fehlen und auf deren Rückseite der Aufdruck prob copy zu sehen ist“, sagt die LKA-Sprecherin. Die Täter haben die in Serie hergestellten „Blüten“ offenbar im Internet gekauft, für wenig Geld von asiatischen Anbietern. Die Zehn-Euro-Falschnoten tragen die Seriennummer PA7497803159, die 20-Euro-Scheine die Nummer UC1366259581. „Auffällig ist, dass anfangs viele dieser Falschnoten in Schulkantinen sichergestellt wurden“, sagte Jeschke.

Besonders kurios: Einige der Noten waren offenbar mit Absicht auf Gehwegen oder anderen öffentlichen Plätzen verstreut worden. Auffällig viele Scheine lagen vor Schulen und Schulkantinen. Finder nutzten sie als Zahlungsmittel

Eine der sichergestellten 20-Euro-Falschnoten mit dem Aufdruck "prop copy".

Foto: LKA Kiel

Über die Motive können die Ermittler nur spekulieren. Denkbar wäre, dass Schüler sich einen Scherz erlaubt haben und die Scheine aus dem Norden sich in ganz Deutschland verteilt haben. Es könnte mehrere Quellen geben. In Dortmund sind Scheine mit der Aufschrift „movie money“ sichergestellt worden. Dabei handelte es sich um Papier mit dem Aussehen von Banknoten, die für Film und Theater verwendet werden.

„Bis einschließlich November gab es in Schleswig-Holstein im Jahr 2019 mit rund 300 Falschnoten mehr einen Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, sagt Jeschke. Am häufigsten wurden 50-Euro-Falschnoten sichergestellt. Ihr Anteil liegt bei 60 Prozent gefolgt von 20-Euro-Falschnoten mit 20 Prozent. Jeschke: „Die Zehn-Euro-Falschnoten waren bislang eher selten und machen nun durch die oben genannte neue Serie insgesamt sieben Prozent aller sichergestellten Falschnoten aus. Die Falschgeldstelle des LKA weist darauf hin, dass das „Inverkehrbringen“ von Falschgeld strafbar ist. Die Ermittler raten, verdächtige Banknoten auf ihre Echtheit zu überprüfen. Für falsche Banknoten wird kein Ersatz geleistet.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen sowie zur Falschgeldprävention unter http://www.bundesbank.de/falschgeldhttp://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld.