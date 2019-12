Kaltenkirchen. Der Name Stadtbücherei trügt. In dem weißen Gebäude im Kaltenkirchener Zentrum geht es längst nicht mehr nur um bedrucktes Papier, sondern um Medien aller Art, Kommunikation und Begegnung. Seitdem die städtische Bibliothek 2018 von der Kieler Straße ins Zentrum gezogen ist, können Leiterin Kerstin Tröster und ihre Kollegen dieses moderne Konzept mit wachsendem Erfolg umsetzen. Die Zahl der Nutzer, Entleihungen und Veranstaltungen steigt deutlich.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mit dem Stand vom vergangenen Freitag ist die Zahl der Besucher im Vergleich zum Jahr 2018 von 57.633 auf 69.873 angestiegen. Lud die Bücherei 2018 zu 188 Veranstaltungen ein, so waren es in diesem Jahr 241. Auch die Zahlen für Entleihungen, Neuanmeldungen und den Medienbestand gingen nach oben.

„Unsere Besucherzahlen sind deutlich nach oben gegangen, weil wir in der Innenstadt liegen“, sagt Kersten Tröster. Wer einkaufen wolle, von der Arbeit komme oder zum Arzt gehe, können ohne weite Wege auch mal in der Bücherei vorbeischauen. Dafür lag das inzwischen abgerissene alte Gebäude zu weit ab vom Zentrum. Außerdem freuen sich die Büchereimitarbeiter über deutlich mehr Platz. Waren es an der Kieler Straße noch 780 Quadratmeter, so sind es jetzt 1100. Damit können auch, wie jüngst geschehen, vier fünfte Klassen gleichzeitig betreut werden.

Längst sei das Verleihgeschäft nicht mehr die alleinige Aufgabe der Bücherei. „Wir haben uns zu einem Treffpunkt entwickelt“, sagt Kersten Tröster. Viele Menschen kommen zum Zeitunglesen vorbei, arbeiten an den Internet-Terminals oder treffen sich regelmäßig wie der stetig wachsende Handarbeitsclub. „Dafür haben wir endlich den Platz, der uns viele Möglichkeiten bietet“, sagt Kerstin Tröster. Sie versteht die Aufgabe der Bücherei als Belebung der Kulturlandschaft. Dafür arbeitet sie an einer weiteren Vernetzungen der Anbieter, zum Beispiel mit der Volkshochschule, den allgemeinbildenden Schulen und der Stiftung Tausendfüßler. „Der Vorteil ist, dass wir dann unsere Etats zusammenwerfen können“, sagt Kerstin Tröster.

Damit ist es inzwischen auch möglich, Veranstaltungen mit Prominenten anzubieten. Beliebter Gast ist beispielsweise die NDR-Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg. Im vergangenen Jahr war Bestseller-Autor Krischan Koch in Kaltenkirchen. Zur Kinder- und Jugendbuchwoche las Ulf Blanck, einer der Stimmen der „Drei ???“. Außerdem arbeiten die Kaltenkirchener Bibliothekare verstärkt daran, Autoren aus der Region einzuladen. Bislang musste die Bücherei, anders als die Volkshochschule, keine Veranstaltung wegen mangelnden Interesses absagen.

Tröster hat festgestellt, dass mit der engen Kooperationen auch viele neue Ideen entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Kinoreihe 60plus in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat. Dieses Jahr gab es bei Kaffee und Kuchen gleich zweimal den Film „Der Junge muss an die frische Luft“ mit Hape Kerkeling zu sehen. Bei der ersten Vorführung war die Bücherei so voll, dass die Veranstaltung beim zweiten Mal in den deutlich größeren Ratssaal umziehen musste. Am 4. Februar geht es im Seniorenkino weiter mit dem Beatles-Film „Yesterday“. Auf dem Programm steht in diesem Jahr außerdem die „Feuerzangenbowle“.

Zu den Zukunftsprojekten gehören Anschaffungen und Lesungen von Büchern in leichter Sprache. Die Selbstverbuchung von Büchern wird bereits in Kürze umgesetzt. Außerdem möchte Kerstin Tröster die Öffnungszeiten verlängern und denkt dabei an die Bücherei in Norderstedt-Glashütte, die zeitweise geöffnet ist, ohne das Personal dort arbeitet. „Das ist im Moment noch ein Traum“, sagt die Bücherei-Chefin.

Dass die Arbeit von Kerstin Tröster, ihrer Vertreterin Katja Nielsen und den Mitarbeitern hohen Standards entspricht, belegt das Qualitätszertifikat des Büchereivereins Schleswig-Holstein, das die Kaltenkirchener Bibliothek erhalten hat. Das Qualitätssiegel „Qualifizierte Bibliothek in Schleswig-Holstein“ wird für eine Dauer von drei Jahren verliehen.

„Das vor zwei Jahren eingeführte Verfahren stellt hohe Ansprüche, die derzeit bei weitem nicht alle Einrichtungen im Land erfüllen“, teilte der Büchereiverein mit. 97 Kriterien werden im Detail bewertet. Erst bei Erreichen von mindestens 75 Prozent aller möglichen Punkte erfolgt eine Zertifizierung.

„Die Stadtbücherei Kaltenkirchen wurde als zukunftsweisende Einrichtung mit hoher Aufenthaltsqualität ausgezeichnet,die hervorragend vernetzt ist innerhalb ihrer Kommune und sich auf die Bedürfnisse ihrer Leser einstellt“, heißt es in der Begründung. Besonders lobte die Jury die helle und einladende Atmosphäre.