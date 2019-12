Tangstedt. Das Asphaltmischwerk des Eurovia-Konzerns in Wilstedt darf nicht erweitert werden. Das hat die Tangstedter Gemeindevertretung einstimmig entschieden. Die Betreiber der Anlage an der Harksheider Straße hatten ihre Pläne zuvor im Planungs- und Umweltausschuss präsentiert, der die Sache dann zur Entscheidung weitergereicht hatte. Vorgesehen war, eine 1300 Quadratmeter große Lagerhalle für Asphalt-Granulat zu bauen – bisher wird dieses im Freien gelagert, ist also manchmal Feuchtigkeit ausgesetzt.

Eurovia hatte als Begründung angeführt, dass mit einer überdachten Halle eine energieintensive Trocknung nicht mehr wie im bisherigen Maß nötig sei. Damit würde unter anderem der CO ² -Ausstoß gemindert, der Standort langfristig gesichert.

Das Werk hat seit 2001 einen Bestandsschutz

Der Politik ging es allerdings um etwas Grundsätzliches. „Das Werk ist wie ein Dinosaurier“, sagte Berthold Günther (Bürgergemeinschaft Tangstedt). Er verwies darauf, dass sich der Betrieb in einem Wasserschutzgebiet befände, zudem in einem Gebiet, das formal als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen ist. Gleichwohl, und das wissen alle, hat das Werk seit 2001 einen Bestandsschutz in seiner jetzigen Form. Das hatte seinerzeit das zuständige Landesamt auf Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes entschieden. Um aber eine Halle zu bauen, die fast so groß ist wie das bisherige Hauptgebäude, hätte der Flächennutzungsplan geändert werden müssen – und das geht nicht ohne politische Zustimmung.

Mehrere Gemeindevertreter äußerten die Sorge, dass dann potenziell zusätzliche Erweiterungen folgen könnten. „Eigentlich ist dort keine Industriefläche. Dahinter ist ein Gebiet, das wir entwickeln wollen, wenn die Firma Eggers ihre Nassauskiesung beendet hat“, sagte Stefan Mauel (Grüne).

Langfristig ist rund um den Badesee Costa Kiesa ein Naherholungsgebiet angedacht, hierfür wird weiterhin ein Investor gesucht. Am liebsten wäre der Politik wohl, wenn es dann in direkter Umgebung kein Asphaltmischwerk mehr geben würde. Da dies aber nicht möglich ist, soll der Standort zumindest nicht mehr wachsen dürfen.