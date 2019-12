Kreis Segeberg. Die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat den Kreis Segeberg erreicht. 15 Hundeführer – vornehmlich Jäger aus dem Jagdbereich Kreis Segeberg - wurden von April bis September besonders geschult: Sie haben ihre Hunde dafür fit gemacht, verendete Wildschweine im Wald zu finden. Am gestrigen Sonntag haben sie sich nun in einem Waldstück in Trappenkamp zum Test getroffen.

„Wir wollen vorbereitet sein, sollte sich der ASP-Virus ausbreiten“, sagte Ausbilder Jörg Oestreich. Diese Ausbildung gebe es bisher nur in Schleswig-Holstein und im Saarland. Nur dort werden Hunde für die Suche nach potenziell infizierten Tieren herangezogen.

In einer ersten Übungen mussten die Vierbeiner Wildschweingeruch in acht verschlossenen Plastikbehältern erschnuppern und sich nicht durch Hundefutter ablenken lassen. Bei der gut sechsstündigen Übung wurden dann drei tote und ausgestopfte Wildschweine im Wald versteckt. Die Hunde sollten die Fährte aufnehmen und dem Besitzer anzeigen, wo das Tier liegt. Anders als in der Jagdausbildung gelernt, soll der Hund sich nicht im Beutetier verbeißen.

„Wir müssen den nötigen Abstand wahren, damit wir die hochansteckende Krankheit nicht verschleppen. Sollte ein Wildschwein an ASP erkrankt sein, wird es sich eher zurückziehen, die Symptome sind vergleichbar mit einer Grippe bei einem Menschen, enden für das Schwein aber immer tödlich“, sagte Jörg Oestreich: „Bisher gilt: Der Erreger kann weder auf Hunde noch auf Menschen übergreifen. Der Virus ist aber hochaggressiv und kann längere Zeit auch im Boden überleben.“

Auch Ramon Weikamm (27) übte mit. Der gelernte Kfz-Meister aus Seth hat bisher keinen Jagdschein, aber mit Labrador-Border-Colli Milow die Ausbildung durchlaufen: „Ich bin durch meinen Schwiegervater zur Ausbildung gekommen. Wir müssen vorbereitet sein, sollte es einen Krankheitsfall geben.“ Da die präparierten Wildschweine an unterschiedliche Orte gelegt wurden, war Milow etwas überfordert. Er zeigte immer wieder den Ort, wo die Wildschweinattrappe nicht mehr lag. Schließlich fand er das Beutetier aber doch. Andere Bundesländer wie Brandenburg oder auch Dänemark versuchen, sich vor der Seuche mit Zäunen zu schützen – Schleswig-Holstein geht einen anderen Weg.